Un bărbat beat și fără permis a furat o mașină din curtea unei case, în Maramureș

Un bărbat este cercetat de polițiștii din Maramureș după ce ar fi furat un autoturism din curtea unei locuințe. Acesta se afla sub influența alcoolului și nu deținea permis de conducere. Incidentul a fost semnalat luni, printr-un apel la 112, de către o femeie care a reclamat dispariția mașinii parcate în curtea casei sale.

Echipajele de ordine publică s-au deplasat în comuna Ocna Șugatag din Maramureș, unde au constatat că porțile de acces ale imobilului erau deschise și distruse, iar autoturismul nu se mai afla în curte.

În urma cercetărilor, polițiștii au descoperit o plăcuță cu numărul de înmatriculare al vehiculului într-o zonă denumită „Sub Coastă”, iar ulterior mașina a fost găsită în apropierea unui imobil din zonă, potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș.

Anchetatorii au identificat un bărbat bănuit de comiterea faptei, care a fost testat cu aparatul alcooltest. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,28 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice de sânge și urină.

În urma verificărilor, s-a stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pe numele său a fost deschis un dosar penal, fiind cercetat pentru furt calificat, distrugere, violare de domiciliu și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Ancheta este în desfășurare.