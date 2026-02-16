Ucigașul lui Gheorghe Chindriș le-a spus anchetatorilor de ce l-a omorât pe fondatorul satului românesc din SUA

Dezvăluiri șocante despre moartea lui Gheorghe Chindriș, românul care a creat primul sat românesc din Statele Unite și fost director al Cupru Min Abrud. Tânărul de 26 de ani care l-a ucis în propria vilă din Florești a recunoscut pas cu pas cum s-a desfășurat tragedia.

Un tânăr de 26 de ani, reținut de polițiști, a recunoscut modul în care l-a ucis pe fostul director al Cupru Min Abrud, Gheorghe Chindriș. Anchetatorii spun că între cei doi nu exista o relație apropiată, victima invitându-l acasă după ce s-au cunoscut recent pe internet.

Crima a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în vila victimei din Florești, județul Cluj. Conform declarațiilor suspectului, conflictul a izbucnit spontan, pe fondul consumului de alcool.

Tânărul i-ar fi aplicat victimei mai multe lovituri cu un calorifer electric, provocând decesul bărbatului de 65 de ani. În locuință, polițiștii au găsit mai multe bunuri de valoare și o sumă importantă de bani dispărute, potrivit observator.

După crimă, tânărul a încercat să fugă cu mașina victimei, dar nu a reușit să deschidă poarta din cauza sistemelor de securitate. Rănit la mână, s-a prezentat la spitalul din Reghin, după care s-a ascuns la mătușa sa.

A fost prins la 24 de ore după crimă, având asupra sa 15.000 de lei și bijuterii furate. Anterior, tânărul mai fusese implicat într-un dosar de distrugere în 2019. Acum este cercetat pentru omor și furt, riscind pedeapsa maximă.

Cine a fost Gheorghe Chindriș

Gheorghe Chindriș s-a născut în Maramureș și a condus, la 31 de ani, mina de aur Băișoara. În 2001 s-a mutat în Statele Unite, unde a fondat un sat românesc în jurul unei biserici maramureșene, cu case tradiționale. Revenit în România în 2012, a preluat, în 2018, conducerea Cupru Min Abrud, cea mai profitabilă companie de stat din Alba.

În ultimii ani, Chindriș s-a implicat activ în promovarea folclorului și în comunitatea locală, participând la manifestări patriotice și la ansambluri folclorice. Trupul său neînsuflețit a fost descoperit sâmbătă de colegii din Asociația Avram Iancu, unde era vicepreședinte.