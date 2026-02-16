Ce se fură cel mai des la casele self-pay: cel puțin 40 de magazine, prădate zilnic în România

Cel puțin 40 de magazine sunt prădate zilnic la nivel național, dintre care aproximativ 15 doar în București. Sistemele de plată self-pay, menite să ușureze munca angajaților și experiența clienților, au devenit o oportunitate pentru hoți, care sustrag produse fără să le mai plătească, potrivit Observator News.

Infractorii folosesc diverse metode: fie scanează etichetele unor produse mai ieftine, fie nu trec deloc articolele prin scaner. Cele mai vizate nu sunt produsele scumpe, ci articolele mici, cu preț mediu, ușor de ascuns – în special dulciurile și băuturile.

„Întotdeauna sunt cazuri. În 2024–2025 am avut o creștere semnificativă. Sunt foarte mulți care nu sunt neapărat oameni săraci. Sunt mulți care trăiesc din asta”, spune Cătălin Scarlat, manager de magazin.

Polițiștii și agenții de pază spun că profilul hoților este extrem de variat: de la copii de doar 10 ani până la persoane în vârstă de 80 de ani.

„Se fură, în general, produse mici, produse revandabile: cașcaval, untul, uleiul de măsline, băuturile alcoolice scumpe”, afirmă Feliciu Paraschiv, reprezentant al Asociația Comercianților.

Pentru a limita pierderile, mulți comercianți au investit în camere de supraveghere și sisteme moderne anti-furt. În unele magazine, produsele cel mai des sustrase au fost mutate în casete speciale sau puse sub cheie. Astfel, roțile de cașcaval, conservele de pește, bateriile sau băuturile alcoolice nu mai pot fi luate direct de pe raft.

„10 lei e o conservă, totuși se fură atât de des, încât managerii magazinului au decis să le pună în casete de protecție. Recomandăm administratorilor să verifice periodic funcționarea sistemelor de supraveghere video, să asigure iluminarea corespunzătoare a spațiilor și, pe cât posibil, să asigure măsuri de securitate”, a declarat Cătălina Toma, de la Poliția Capitalei.

Pierderile cauzate de furturi nu sunt suportate doar de comercianți. „Într-o formă sau alta, obiectul ăla furat va fi plătit de oamenii cinstiți care își fac cumpărăturile din magazin”, explică Feliciu Paraschiv.

Pe lista produselor cel mai des furate se mai regăsesc cosmeticele, articolele de îmbrăcăminte și băuturile alcoolice. Mai rar, dar nu lipsesc nici furturile de cărți.