Premierul Canadei numește un negociator-șef pentru relația comercială cu SUA, înaintea revizuirii acordului nord-american

Premierul Canadei, Mark Carney, a anunțat numirea funcționarului public-șef Janice Charette în funcția de negociator-șef pentru relația comercială cu Statele Unite, transmite CTV News.

Potrivit unui comunicat al biroului prim-ministrului, Janice Charette va acționa ca principal consilier al lui Mark Carney și al ministrului responsabil pentru comerțul Canada–SUA, Dominic LeBlanc, în contextul viitoarei revizuiri a acordului comercial nord-american.

Canada trimite aproximativ 70% din exporturile sale către Statele Unite, ceea ce face ca relația comercială bilaterală să fie una esențială pentru economia canadiană. Acordul continental United States-Mexico-Canada Agreement, cunoscut în Canada sub denumirea de CUSMA, a protejat o mare parte din exporturile canadiene de tarifele americane și urmează să fie supus unei revizuiri comune până la termenul-limită de 1 iulie.

Mark Carney a declarat că Janice Charette aduce în noul rol „patru decenii de experiență în politici publice și diplomație”, precum și o expertiză solidă în promovarea intereselor Canadei pe plan internațional.

În calitate de negociator-șef, Charette va avea ca obiectiv consolidarea relației comerciale și investiționale dintre Canada și Statele Unite, în beneficiul lucrătorilor și industriilor din ambele țări.

Conform comunicatului oficial, Janice Charette a ocupat de două ori funcția de șefă a administrației publice federale din Canada, fiind una dintre cele mai experimentate figuri din aparatul guvernamental canadian.