Se adâncește criza forței de muncă din România. Angajații străini sunt tot mai des ceruți de firmele autohtone

Este criză pe piața forței de muncă, cel puțin asta reiese în urma Bursei Generale a locurilor de muncă ce a avut loc în Baia Mare azi, 17 mai 2024. Deși au fost puse la dispoziție 450 de posturi vacante, foarte puțini angajatori au arătat că au găsit angajații pe care îi caută.

Cele mai multe posturi libere sunt în domeniul industriei prelucătoare, însă niciun post în domeniul IT. De asemenea, doar 30 de posturi au fost disponibile pentru absolvenții de studii superioare.

„Avem 40% din totalul locurilor de muncă în industria prelucrătoare, iar asta presupune prelucrarea lemnului, care este cu specific pentru Maramureș, prelucrarea cauciucurilor pentru industria aeronavelor, prelucrarea cărnii, fabricarea componentelor electrice. Aceste domenii sunt cele mai prezente în locurile de muncă vacante”, arată Oana Oșanu, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Marmaureș.

3.000 de posturi pentru angajați străini

Locurile de muncă vacante pentru cei fără studii superioare sunt în domeniul HORECA - barman ospătar, camerist etc, în domeniul construcțiilor sau economic – lucrător comercial, dar niciun post în domeniul IT. „În județul Maramureș nu am înregistrat în ultima perioadă, decât izolat, locuri de muncă pentru programatori. Maramureșul nu este o piață foarte ofertantă pentru cei din acest domeniu”, a mai spus Oana Oșanu.

Ea a mai arătat că, la fel ca în toată țara, județul se confruntă cu o criză a forței de muncă. „Nu trebuie să ascundem faptul că ne confruntăm, ca și toată țara, cu deficitul de forță de muncă. În Maramureș, doar în primul trimestru al acestui an au fost 90 de angajatori care au solicitat lucrători străini, forță de muncă pentru 3.000 de posturi. Domeniile de activitate sunt exact cele deficitare: domeniul industriei prelucrătoare, HORECA și construcțiile sau automotive”, a mai precizat ea.

Angajatorii confirmă criza forței de muncă

De altfel și angajatorii au arătat că, deși au posturi vacante, solicitările de angajare sunt puține. „Sunt puține cereri de angajare. Noi căutăm să-i formăm, dar din păcate se pare că e o criză de forță de muncă pe piața muncii. Noi avem acoperit cam 30% din necesarul de muncitori”, spune Daniel Coza, reprezentantul unui angajator din industria prelucrării lemnului. Nici nu angajații străini nu au reușit să rezolve această problemă.

„Am încercat și cu străini, dar e destul de complicat. Nu sunt calificați, chiar dacă sunt ambițioși și vor să învețe. Vin din alt cultură lucrativă și altă mentalitate. Nu au o mentalitate a muncii dezvoltate ca noi, europenii”, mai spune el.

Lipsa angajaților este confirmată și de alt angajator. „Până acum nu a fost nimeni, nicio cerere de angajare. Salariile, mai ales pe parte de tapițerie, sunt mari. Ajung la 4.000-5.000 de lei pentru un tapițer cu experiență”, spune Octavian Comănescu, reprezentantul unui alt angajator din același domeniu.

Solicitări de angajare puține

Nici în domeniul comerțului nu stau mai bine lucrurile. „Solicitări sunt cam puține și nu îmi dau seama ce cută lumea. Noi căutăm colegi care să își dorească să aibă stabilitate, salariile nu sunt mici la angajare, avem multe beneficii care să motiveze angajatul, facem planuri de integrare, chiar ne ocupăm foarte bine de ei. Nu avem salarii minime și în fiecare an avem modificări de salarii în funcție de performanța la locul de muncă. Facem evaluări și îi motivăm pe oameni. Pot să promoveze pe măsură ce câștigă experiență”, explică Claudia Vig, reprezentanta unui lanț de supermarketuri.

La polul opus, tineri care vor să muncească, dar doar peste vară, sau care au venit doar să testeze piața muncii. „Vreau să muncesc peste vară să fac bani ca să îmi cumpăr niște componente pentru calculator”, spune un tânăr de 17 ani dintr-un centru de plasament. „Vor să aibă și puțină independență, dar le va prinde foarte bine și experiența”, completează Claudia Crișan, care îi însoțește pe cei doi tineri.

O altă tânără a venit doar să testeze piața muncii.

Domeniul militar, specific aparte

Cei interesați au putut vedea și oferta în domeniul militar, unde se mai pot face înscrieri până la 31 mai 2024. Cei care vin aici însă știu, deja, ce vor. „Din punctul meu de vedere, noi avem o tipologie și de obicei, ei se încadrează în această tipologie pe care o căutăm noi, adică maturitate, responsabilitate și să știe ce-și doresc”, a precizat maiorul Pop Mihai Ovidiu, șeful biroului de recrutare la Centrul Militar Județean Maramureș.

În județ, rata șomajului a fost luna trecută de 2,19%, în scădere cu 0,04 pp față de luna martie 2024. Din totalul celor 4.361 de șomeri, 3.071 sunt neindemnizați. 1.225 provin din muncă, iar 35 dintre ei provin din instituțiile de învățământ.

Cei mai mulți dintre ei – 1.577 – sunt persoane mediu ocupabile, în timp ce 1.527 sunt șomeri greu ocupabili, iar 1.203 sunt foarte greu ocupabili. Alți 54 de șomeri sunt persoane din categoria de profilare a celor ușor ocupabili.