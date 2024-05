Angajator criticat, după ce un tânăr a refuzat să acorde 90 de minute unui test de selecție pentru că „părea multă muncă"

Un angajator a stârnit dezbateri aprinse după ce a fost șocat de faptul că o persoană din Generația Z care se afla în căutarea unui loc de muncă a refuzat să acorde 90 de minute unui test de angajare pentru că „părea multă muncă", relatează Fortune.

Cei care au căutat un loc de muncă în ultima vreme au aflat, probabil, că pentru a fi angajat nu mai este suficient să trimiți un CV și să treci printr-un interviu sau două.

În prezent, cei care își caută un loc de muncă trebuie să dovedească faptul că îndeplinesc cerințele pentru rolul respectiv prin interviuri, teste de aptitudini și prezentări care par a fi interminabile.

Asta înseamnă ore întregi de pregătire și de muncă, fără a avea garanția că vei obține un loc de muncă la finalul acestora - iar pentru cei care sunt șomeri și care susțin interviuri la mai multe companii, acest lucru poate părea o muncă cu normă întreagă.

Dar, după cum acest candidat din Generația Z a învățat pe propria piele, refuzul de a îndeplini astfel de sarcini te poate costa slujba.

„Nu este persoana potrivită”

CEO-ul, care se numește M. Stanfield pe platforma de socializare X, a recunoscut că a fost descurajat de îndată de posibilul angajat, după ce acesta a refuzat să efectueze un test de modelare financiară.

„Eu: mi-a plăcut foarte mult convorbirea. Vă rog să vedeți testul de modelare financiară atașat.

Candidatul din generația Z: asta pare foarte multă muncă. Fără să știu în ce stadiu mă aflu în proces, nu mă simt confortabil să petrec 90 de minute în Excel.

Eu:...ei bine...pot să-ți spun în ce stadiu te afli acum", se arată în postarea făcută pe X de M. Stanfield.

Într-o altă postare, el a scris că „dacă un analist nu poate face acest lucru în 90 de minute, nu este persoana potrivită" pentru un post de analist de investiții.

Vorbind pentru sursa citată, Stanfield - care a refuzat să menționeze numele companiei sale - a declarat că astfel de teste sunt destul de comune în domeniul său de activitate, deoarece sunt folosite pentru a identifica nivelul de calificare al potențialilor angajați.

În timpul primei convorbiri telefonice, „etapele procesului de selecție" au fost prezentate în întregime, a adăugat el, iar candidaților li s-a spus, de asemenea, că testul în cauză „nu ar trebui să dureze mai mult de o oră".

„Dacă vrei să te angajezi ca analist de investiții, cel puțin la fondul meu, trebuie să demonstrezi că ești capabil să analizezi o investiție", a spus el, adăugând că testul nu era pentru un proiect real.

„Cred că este destul de obișnuit în domeniul investițiilor să se efectueze teste de modelare", a conchis patronul din Boston. „Altfel, cum ar trebui să știe un angajator dacă ai abilitățile necesare pentru a face treaba?".

Candidatul nu a trecut de această etapă de selecție.

„Mentalitate de boomer”

Postarea făcută de angajator nu a trecut neobservată, iar internauții au început să-și exprime părerile.

„Dacă nu poți plăti persoana pentru munca sa, nu ești angajatorul potrivit", a scris o persoană.

„Candidatul are dreptate", a adăugat altul. „Cu excepția cazului în care nu v-ați oferit să plătiți pentru acele 90 de minute. Habar nu are câți candidați au mai rămas în proces. Probabil că are interviuri cu alte întreprinderi. Efortul vs. recompensă cu siguranță nu există pentru acest caz. Bravo lui".

Unii l-au acuzat pe angajator că are o „mentalitate de boomer", în timp ce alții și-au împărtășit propriile experiențe legate de orele petrecute în afara programului de lucru pentru testele de după interviu, pentru ca apoi să fie refuzate de angajator.

În apărarea lui Stanfield, acesta a insistat că ar fi „plătit cu plăcere și probabil l-ar fi angajat" pe candidat.

În ultimul timp, persoanele din Generația Z aflate în căutarea unui loc de muncă au fost criticate de angajatori pe rețelele de socializare pentru că sunt „mereu în întârziere" și au liste lungi de cerințe, în ciuda lipsei lor de experiență.

Între timp, chiar și tinerii angajați care au reușit să treacă de procesul de recrutare îi iau prin surprindere pe angajatori cu cererile lor neobișnuite, cum ar fi solicitarea de a sări peste o întâlnire obligatorie pentru a merge la sală.

Totuși, atât angajatorii, cât și responsabilii de angajare nu se pot plânge prea mult timp de tinerii lor angajați.

Pe măsură ce Generația Z devine din ce în ce mai influentă - ei vor depăși anul acesta generația boomerilor în rândul forței de muncă - se așteaptă ca cea mai tânără generație de angajați să zguduie practicile tradiționale de afaceri, întrucât responsabilii de angajare care doresc să îi atragă de partea lor vor trebui să își reevalueze așteptările.