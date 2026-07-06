Dosar de corupție la Primăria Baia Mare: Arhitectul-șef, trimis în judecată

Arhitectul-șef al municipiului Baia Mare, Morth Izabella-Mihaela, a fost trimisă în judecată luni, 6 iulie, de procurorii DNA, alături de alți trei inculpați, într-un dosar în care este acuzată de luare de mită și abuz în serviciu.

„În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 220/I-36 din 03 aprilie 2026, procurorii din cadrul Biroului teritorial Baia Mare – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a următorilor inculpați:

MORTH IZABELLA-MIHAELA, arhitect-șef al municipiului Baia Mare, pentru comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu asimilată infracțiunilor de corupție în formă continuată (patru acte materiale) și luare de mită în formă continuată (15 acte materiale),

M.Z.A., arhitect și administrator al unei societăți comerciale, pentru comiterea infracțiunii de dare de mită în formă continuată (șapte acte materiale),

K.R. și P.F., asociați unici și administratori ai unor societăți comerciale, fiecare pentru comiterea infracțiunii de dare de mită”, transmite DNA într-un comunicat.

Potrivit procurorilor, în perioada aprilie 2023 - iulie 2025, Morth Izabella-Mihaela ar fi emis ilegal un certificat de urbanism și șase autorizații de construire, favorizând beneficiarii și prejudiciind interesele municipiului și ale unor persoane.

De asemenea, în perioada decembrie 2019 - martie 2025, Morth Izabella-Mihaela ar fi primit în mod repetat foloase necuvenite (haine, electrocasnice sau mobilier) în valoare de peste 56.000 de lei, de la M.Z.A., arhitect și administrator al unei firme, precum și de la P.F., K.R. și V.F.M., reprezentanți ai unor companii din domeniul imobiliar și al construcțiilor, în schimbul îndeplinirii sau urgentării unor acte ce țineau de atribuțiile sale.

În aprilie, cei trei au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.