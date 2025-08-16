Gest de omenie al unui polițist. A sărit în ajutorul unei femei care leșinase și i-a plătit combustibilul: „Mi-a demonstrat că binele încă există”

Un bărbat a sărit în ajutorul unei femei care se simțea rău într-o stație de carburant din Baia Mare, oferindu-i sprijin și mai mult, achitând contravaloarea combustibilului. După ce femeia s-a simțit mai bine și a apelat la 112 pentru identificarea celui care a ajutat-o, a aflat că bărbat este polițist.

Femeia a apelat ulterior la poliție pentru a-l putea identifica pe cel care a intervenit. Ancheta a scos la iveală că bărbatul este, de fapt, un coleg de-al polițiștilor.

„Nu purta uniforma de poliție, însă avea cu el simțul intervenției și dorința de a ajuta. Un gest simplu, dar plin de omenie, a dovedit că există oameni care ajută, uneori în uniformă, alteori în afara serviciului, iar faptele lor vorbesc mai mult decât cuvintele”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Maramureș.

Într-un mesaj emoționant, plin de recunoștință, femeia a scris:

„Când nu mai crezi că binele există, viața te ajută să crezi. În seara zilei de 30 iulie, mi s-a făcut rău într-o benzinărie din Baia Mare, mai precis am leșinat. Un domn tânăr știa bine ce are de făcut. Nu am reușit să îl văd foarte bine.....nu am reținut cum îl cheamă.....dar spre surprindea mea a plătit și carburantul. Aș vrea să îi mulțumesc pentru ajutor și pentru că mi-a demonstrat că binele încă există.”

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Maramureș a transmis că va păstra anonimatul colegului, subliniind că „binele se face în liniște”.

„Noi îl cunoaștem, însă pentru că știm că binele se face în tăcere, îi vom păstra anonimatul. Ne mândrim cu astfel de colegi!”, au subliniat reprezentanții IPJ Maramureș.