Video Interlop cunoscut din Iași, reținut după ce ar fi agresat o tânără pe stradă. Incidentul a fost filmat și distribuit pe TikTok

Interlopul Vasile Călin, cunoscut sub numele de Vasilică Corduneanu, a fost reținut de poliția ieșeană după ce a fost filmat agresând o femeie pe o stradă din oraș.

Un nou scandal zguduie clanul Corduneanu din Iași. Vasilică Corduneanu, cunoscut în prezent sub numele de Vasile Călin, a fost reținut de polițiști după ce a agresat în plină stradă o femeie de 27 de ani. Victima, Iulia, este o apropiată a Alinei Filip, soția lui Petronel Corduneanu, iar incidentul a fost filmat și distribuit masiv pe TikTok.

În imaginile devenite virale pe rețelele sociale, se vede cum femeia este lovită și cere disperată ajutor, strigând către trecători să sune la poliție. „La data de 04 august a.c., Secția nr. 3 Poliție Iași a fost sesizată prin S.N.U.A.U 112, de o femeie cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa pe o stradă din municipiu, ar fi fost agresată fizic și i s-ar fi adresat injurii de către un bărbat”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Precizăm că materialul video asociat acestui caz conține scene de violență și limbaj jignitor.

Deși a apelat numărul unic de urgență, victima a declarat ulterior că nu dorește să formuleze plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, ceea ce limitează acțiunile legale ale anchetatorilor. „Polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun”, au precizat autoritățile.

Reținerea lui Vasilică Corduneanu

După apariția imaginilor în spațiul public și în urma investigațiilor, polițiștii l-au reținut pe 13 august pe bărbatul de 45 de ani pentru 24 de ore. „La data de 14 august a.c., bărbatul reținut va fi prezentat, cu propuneri legale, Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași”, au anunțat reprezentanții IPJ Iași. Acesta este acuzat de lovire și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Rivalitatea dintre soții, miza scandalului

Surse apropiate familiei Corduneanu susțin că tensiunile ar fi pornit din cauza unor tranzacții imobiliare, iar conflictul se poartă mai nou nu doar între bărbați, ci și între soții și apropiatele acestora. Rivalitatea dintre Ramona Corduneanu, soția lui Adrian Corduneanu, și Alina Filip, soția lui Petronel Corduneanu, a degenerat de mai multe ori, atât în public, cât și pe rețelele sociale, potrivit Bzi.ro.

În acest context, Iulia, apropiată a Alinei Filip, ar fi devenit ținta agresiunii lui Vasilică Corduneanu, episod care a amplificat tensiunile și a adus din nou familia în atenția publică.

O grupare cunoscută pentru conflicte și anchete

Clanul Corduneanu este una dintre cele mai cunoscute grupări interlope din Iași, vizată de anchete DIICOT încă din 2010, când 27 de membri au fost trimiși în judecată într-un dosar de crimă organizată. În 2016, peste 20 de inculpați au primit pedepse în primă instanță, însă unele acuzații au fost anulate sau au ajuns la prescripție în anii următori.

Liderul considerat al grupării, Costel Corduneanu, fost sportiv de performanță, a murit în aprilie 2024, la 54 de ani. După dispariția sa, conflictele interne s-au reaprins, iar în prezent femeile din clan par să fi preluat prim-planul disputelor.