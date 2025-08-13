search
Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Scenele terifiante într-un magazin din Craiova. O femeie a fost bătută de doi bărbați până la leșin. „Se mișca prea încet”

0
0
Publicat:

O femeie a fost bătută până la leșin de doi bărbați într-un magazin din Craiova, după ce aceștia s-au enervat pentru că așteptau prea mult să le fie scanate produsele la casa de marcat. Incidentul șocant s-a petrecut într-o zonă semi-centrală a orașului, în fața altor clienți, care au asistat neputincioși la agresiune.  

Poliția a deschis un dosar penal în urma violențelor / Sursa foto: Hepta
Poliția a deschis un dosar penal în urma violențelor / Sursa foto: Hepta

  Incidentul violent a avut loc duminică după-amiază, 10 august, în incinta unui magazin de pe strada Elena Teodorini. Luminița, care își făcea cumpărăturile în magazin, s-a trezit din neant sub o ploaie de lovituri și înjurături din partea unor bărbați de etnie romă, potrivit fanatik.ro

Agresorii sunt, din primele informații, Miclescu Vasile, zis Astronom, și fiul său, crescut într-un mediu nefavorabil, în apropierea unui cartier rău famat. Victima a sunat imediat la 112, însă nici până acum poliția nu a luat măsurile legale care se impun, în afara deschiderii unui dosar penal, după cum acuză victima.

„Eu am mers la un supermarket ca să iau un bax de apă. Aici sunt două case de marcat. Era destul de aglomerat în seara respectivă la magazin, fiind deschisă doar o casă, așa că un domn care era la coadă a început să țipe, să facă scandal, că de ce este deschisă doar o casă, că de ce angajații nu mai deschid încă una.

Așa că au mai deschis o casă și eu am plecat în partea dreaptă și un domn care era în fața mea m-a văzut că eram cu baxul de apă în mână și s-a oferit să-mi ofere locul la coadă. I-am mulțumit și așteptam să-mi scaneze produsele. În momentul respectiv, agresorul, care se afla încă la casa din stânga, a început să țipe la angajații magazinului și la oamenii care mai erau la coadă că de ce se fac lucruri din astea, că el trebuia să fie în față”, a declarat victima.

Femeia a fost bătută crunt. Aceasta a leșinat din cauza loviturilor puternice

Luminița a spus că a încercat să aplaneze conflictul, însă agresorii nu au renunțat nici când aceasta a vrut să plece din magazin.

„Eu când am văzut, am vrut să-i ofer locul meu la coadă ca să se calmeze. În momentul în care am spus lucrul ăsta, el s-a enervat și mai tare, a venit către mine, a început să mă înjure. El era și cu fiul lui acolo, a început să mă înjure și fiul lui, după care a început să mă lovească. Când am văzut că începe să degenereze situația, am sunat la poliție. Când a văzut că sun la poliție s-a enervat și mai tare, a început din nou să mă lovească și în momentul respectiv, ca să scap de el, eu am vrut să ies afară”, a precizat victima. 

„Vorbind cu operatorul de la 112 la telefon, fiul lui a început din nou să mă înjure, s-a întors și el, a început să mă lovească din nou și la momentul respectiv eu mi-am pierdut cunoștința. Martorii mi-au spus după că am fost lovită și după ce am leșinat și m-am trezit după un anumit timp, dar n-aș ști să spun cu certitudine cât timp”, a declarat Luminița.

Echipajele de ambulanță și poliție au ajuns de urgență la fața locului. Ce au făcut

  Femeia a fost dusă la spital pentru investigații, dar oamenii legii nu au venit să îi ia declarații acesteia. Victima a mers singură, după externare, să depună plângere. Mai mult, ea nu a primit nicio zi de îngrijiri medicale, deși avea răni în zona capului.  

Există acum suspiciuni cu privire atât la actul medical efectuat la INML Dolj, cât și la intervenția polițiștilor craioveni, mai ales că dosarul penal a fost întocmit doar pentru infracțiunea de lovire, nu și pentru tulburarea și liniștii publice, în contextul în care agresiunea a avut loc într-un magazin, sub privirile a zeci de persoane.

„În seara zilei de 10 august a.c., în jurul orei 21.00, polițiștii au fost sesizați de o tânără, de 26 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în incinta unei societăți comerciale, din localitate, o persoană necunoscută ar fi lovit-o în zona capului.

La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit faptul că, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce se afla în incinta societății comerciale, tânăra de 26 de ani ar fi fost lovită de o persoană pe care nu o cunoaște, comportament agresiv care ar fi continuat și în afara societății. La fața locului s-a deplasat și un echipaj de ambulanță, tânăra fiind transportată la spital.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, polițiștii desfășurând activități de cercetare pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale”, au transmis reprezentanții IPJ Craiova, potrivit surse citate. 

Craiova

Top articole

Partenerii noștri

image
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
digi24.ro
image
Cele cinci condiții esențiale pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au transmis lui Trump pentru un acord de pace
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Trump a discutat cu liderii UE și Zelenski înainte de întâlnirea sa cu Putin în Alaska. Principalele reacții
mediafax.ro
image
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o experiență unică turiștilor 
fanatik.ro
image
Procurorul Antonia Diaconu: "Noi suntem foarte sus față de restul UE pentru că ne-am dorit să fim"
libertatea.ro
image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
observatornews.ro
image
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Monedele de 2 euro care și-au crescut semnificativ valoarea – se vând cu mii de euro. Detaliile pe care le caută colecționarii
playtech.ro
image
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a fost. Ce se întâmplă cu dosarul
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
VIDEO ”E ok să vii așa? N-am mai văzut așa ceva”. Cum a apărut Tudor Băluță la conferință, înainte de Trnava - Craiova
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Explozie puternică în Bacău, soldată cu patru răniți! A fost activat planul pentru transfer în străinătate prin Mecanismul european
kanald.ro
image
Nicuşor Dan, criticat de români pentru un detaliu. Deşi mulţi l-au...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Taxă de 25 de lei pe colete! Lovitură pentru românii care comandă de pe Temu și Shein
mediaflux.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Filmul plin de acțiune care a captivat publicul de pe Netflix din toate colțurile lumii. E în top și în România
click.ro
image
Sfatul astrelor pentru ultimele 2 săptămâni din august: Cum să închei vara în forță și de ce trebuie să ții cont ca să-ți fie bine, în funcție de zodia ta
click.ro
Michael Douglas, Foto Getty (2) jpg
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto Profimedia jpg
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Aceasta e Familia Regală non-europeană care deţine mai mult din Londra decât Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie