Scenele terifiante într-un magazin din Craiova. O femeie a fost bătută de doi bărbați până la leșin. „Se mișca prea încet”

O femeie a fost bătută până la leșin de doi bărbați într-un magazin din Craiova, după ce aceștia s-au enervat pentru că așteptau prea mult să le fie scanate produsele la casa de marcat. Incidentul șocant s-a petrecut într-o zonă semi-centrală a orașului, în fața altor clienți, care au asistat neputincioși la agresiune.

Incidentul violent a avut loc duminică după-amiază, 10 august, în incinta unui magazin de pe strada Elena Teodorini. Luminița, care își făcea cumpărăturile în magazin, s-a trezit din neant sub o ploaie de lovituri și înjurături din partea unor bărbați de etnie romă, potrivit fanatik.ro.

Agresorii sunt, din primele informații, Miclescu Vasile, zis Astronom, și fiul său, crescut într-un mediu nefavorabil, în apropierea unui cartier rău famat. Victima a sunat imediat la 112, însă nici până acum poliția nu a luat măsurile legale care se impun, în afara deschiderii unui dosar penal, după cum acuză victima.

„Eu am mers la un supermarket ca să iau un bax de apă. Aici sunt două case de marcat. Era destul de aglomerat în seara respectivă la magazin, fiind deschisă doar o casă, așa că un domn care era la coadă a început să țipe, să facă scandal, că de ce este deschisă doar o casă, că de ce angajații nu mai deschid încă una.

Așa că au mai deschis o casă și eu am plecat în partea dreaptă și un domn care era în fața mea m-a văzut că eram cu baxul de apă în mână și s-a oferit să-mi ofere locul la coadă. I-am mulțumit și așteptam să-mi scaneze produsele. În momentul respectiv, agresorul, care se afla încă la casa din stânga, a început să țipe la angajații magazinului și la oamenii care mai erau la coadă că de ce se fac lucruri din astea, că el trebuia să fie în față”, a declarat victima.

Femeia a fost bătută crunt. Aceasta a leșinat din cauza loviturilor puternice

Luminița a spus că a încercat să aplaneze conflictul, însă agresorii nu au renunțat nici când aceasta a vrut să plece din magazin.

„Eu când am văzut, am vrut să-i ofer locul meu la coadă ca să se calmeze. În momentul în care am spus lucrul ăsta, el s-a enervat și mai tare, a venit către mine, a început să mă înjure. El era și cu fiul lui acolo, a început să mă înjure și fiul lui, după care a început să mă lovească. Când am văzut că începe să degenereze situația, am sunat la poliție. Când a văzut că sun la poliție s-a enervat și mai tare, a început din nou să mă lovească și în momentul respectiv, ca să scap de el, eu am vrut să ies afară”, a precizat victima.

„Vorbind cu operatorul de la 112 la telefon, fiul lui a început din nou să mă înjure, s-a întors și el, a început să mă lovească din nou și la momentul respectiv eu mi-am pierdut cunoștința. Martorii mi-au spus după că am fost lovită și după ce am leșinat și m-am trezit după un anumit timp, dar n-aș ști să spun cu certitudine cât timp”, a declarat Luminița.

Echipajele de ambulanță și poliție au ajuns de urgență la fața locului. Ce au făcut

Femeia a fost dusă la spital pentru investigații, dar oamenii legii nu au venit să îi ia declarații acesteia. Victima a mers singură, după externare, să depună plângere. Mai mult, ea nu a primit nicio zi de îngrijiri medicale, deși avea răni în zona capului.

Există acum suspiciuni cu privire atât la actul medical efectuat la INML Dolj, cât și la intervenția polițiștilor craioveni, mai ales că dosarul penal a fost întocmit doar pentru infracțiunea de lovire, nu și pentru tulburarea și liniștii publice, în contextul în care agresiunea a avut loc într-un magazin, sub privirile a zeci de persoane.

„În seara zilei de 10 august a.c., în jurul orei 21.00, polițiștii au fost sesizați de o tânără, de 26 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în incinta unei societăți comerciale, din localitate, o persoană necunoscută ar fi lovit-o în zona capului.

La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit faptul că, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce se afla în incinta societății comerciale, tânăra de 26 de ani ar fi fost lovită de o persoană pe care nu o cunoaște, comportament agresiv care ar fi continuat și în afara societății. La fața locului s-a deplasat și un echipaj de ambulanță, tânăra fiind transportată la spital.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, polițiștii desfășurând activități de cercetare pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale”, au transmis reprezentanții IPJ Craiova, potrivit surse citate.