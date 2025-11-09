Doi frați maramureşeni au fost reținuți după ce au ajutat trei ucraineni să treacă ilegal frontiera pe motociclete

Doi bărbaţi din Maramureş, fraţi, au fost reținuți pentru 24 de ore, după ce au ajutat trei cetățeni ucraineni să treacă ilegal frontiera României, transportându-i cu motocicletele de tip cross. La percheziţii, autoritățile au ridicat miloacele de transport, telefoane și bani ca probe.

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poienile de sub Munte, împreună cu lucrători ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș, au efectuat, în cursul dimineţii de sâmbătă, 8 noiembrie, trei percheziții domiciliare în Poienile de sub Munte, județul Maramureș, în urma cărora doi bărbaţi, fraţi, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei de Frontieră, aceştia ar fi sprijinit trecerea ilegală a frontierei pentru trei cetățeni ucraineni, cu vârstele de 23, 39 și 45 de ani. Din datele furniozate de autorităţi reiese că cei doi frați i-au preluat pe migranți de la linia de frontieră și i-au transportat cu două motociclete de tip cross în localitatea Poienile de sub Munte. În schimbul serviciilor lor, doi dintre migranți ar fi plătit 300 de euro fiecare, iar al treilea suma de 300 de dolari.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat ca probe două motociclete off-road cu echipament de protecție (două căști), diverse sume de bani în euro și dolari și telefoane mobile.

Cei doi fraţi, în vârstă de 24 și, respectiv, 25 de ani, au fost conduţi la audieri şi reţinuţi apoi pentru 24 de ore, sub acuzaţia de trafic de migranţi,fiind în prezent în arestatul IPJ Maramureș.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, pentru documentarea completă a activității infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate, potrivit aceleiaşi surse.