Măsura care va permite Rusiei să recruteze mai mulți ucraineni din teritoriile ocupate

Kremlinul a integrat oficial teritoriile ucrainene ocupate din regiunile Donețk, Lugansk, Zaporije și Herson în Districtul Militar Sud, o decizie care va permite Moscovei să extindă recrutarea forțată a populației de acolo, potrivit Centrului pentru combaterea dezinformării, citat de Euronews.

Peninsula anexată Crimeea a fost deja încorporată în acest district.

„Kremlinul își intensifică politica represivă de mobilizare, punând bazele unei recrutări ilegale suplimentare a ucrainenilor în teritoriile ocupate temporar, pentru a compensa propriile pierderi militare”, a transmis Centrul ucrainean pentru combaterea dezinformării.

De când a invadat și ulterior anexat Crimeea, Rusia a obligat populația ucraineană aflată sub ocupație să obțină pașapoarte ruse. După invazia pe scară largă și ocuparea altor teritorii Kremlinul a impus aceeași politică: dacă refuză să se conformeze, locuitorii riscă să piardă accesul la asistență medicală, educație, beneficii sociale sau chiar ajutor umanitar.

În martie, Kremlinul a ordonat tuturor ucrainenilor care locuiesc în teritoriile ocupate de Rusia să obțină pașapoarte rusești sau să „plece” până la 10 septembrie.

Doar că obligația de a-și face pașapoarte a atras după sine și recrutarea forțată în armata rusă și astfel silirea acestor cetățeni să lupte împotriva propriei țări.

Între momentul invaziei și vara anului trecut, Rusia a mobilizat circa 300.000 de bărbați din populația ucraineană locală aflată sub ocupație, potrivit Grupului Estic pentru Drepturile Omului și Institutului pentru Studii Strategice și Securitate (ISRS). Aceste cifre au fost confirmate de serviciile de informații ale Ucrainei.

Moscova oficializează recrutarea militară obligatorie pe tot parcursul anului

Marți, președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege privind recrutarea obligatorie în armată pe tot parcursul anului - o modificare semnificativă față de ciclul tradițional de doi ani.

Înainte de schimbarea legislativă, tinerii erau citați de două ori pe an pentru a face un stagiu militar obligatoriu de un an.

Recruții nu pot fi oficial trimiși în străinătate, dar multora dintre ei li se propune sau li se impune să semneze contracte cu Ministerul Apărării, pentru a fi ulterior trimiși în Ucraina. Chiar și fără un contract, recruții erau deja trimiși în Crimeea, anexată ilegal.

Autorii proiectului de lege spun că măsura are scopul de a reduce presiunea asupra birourilor de recrutare militară și de a eficientiza operațiunile acestora, care includ efectuarea controalelor medicale și repartizarea recruților în diferite ramuri militare.

Aceștia insistă că, deși proiectul de lege prevede recrutarea obligatorie pe tot parcursul anului, acesta prevede că recruții vor intra în serviciul militar doar în lunile de primăvară și vară, ca și înainte.

Armata rusă a înrolat între 130.000 și 160.000 de recruți în timpul unei runde de recrutare.

Rusia își mărește armata

La începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Moscova, Rusia avea o armată de un milion de soldați, dar și i-a mărit treptat rândurile pe măsură ce luptele s-au prelungit.

Anul trecut, Putin a ordonat creșterea numărului de soldați activi cu 180.000, obiectivul fiind de a ajunge la 1,5 milioane. El a declarat luna trecută că armata are peste 700.000 de soldați care luptă în Ucraina.

Ca parte a eforturilor lor de combatere a evaziunii, autoritățile au lansat la începutul acestui an un registru electronic al recruților ce permite înmânarea citațiilor online în unele regiuni ale Rusiei.

Moscova a introdus, de asemenea, o serie de restricții legale pentru cei care ignoră citațiile, inclusiv interzicerea tranzacțiilor bancare, suspendarea permiselor de conducere și blocarea călătoriilor în străinătate.

Autoritățile ruse au raportat că aproximativ 440.000 de voluntari s-au alăturat armatei în 2024, iar alte 336.000 de persoane au semnat contracte militare în acest an.

Deputații au aprobat marți un alt proiect de lege ce prevede trimiterea rezerviștilor să protejeze „facilităție extrem de importante” în anumite regiuni - o măsură despre care inițiatorii au declarat că are scopul de a consolida apărarea împotriva dronelor ucrainene, care au lovit la peste 1.000 de kilometri adâncime pe teritoriull Rusiei.