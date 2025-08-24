search
Duminică, 24 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Peste 5.400 de ucraineni, depistați după ce au trecut ilegal frontiera în România, în primele șapte luni ale anului 2025

0
0
Publicat:

Peste 5.400 de cetățeni ucraineni care au trecut ilegal frontiera în România, în primele șapte luni ale anului 2025, transmite Poliția de Frontieră Română. Cifra este mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut, când au fost depistate peste 7.680 de persoane.

FOTO: Poliția de Frontieră
FOTO: Poliția de Frontieră

„Polițiștii de frontieră din cadrul inspectoratelor teritoriale ale Poliției de Frontieră Sighetu Marmației și Iași și cei de la Garda de Coastă au depistat, la granița cu Ucraina, peste 5.400 de cetățeni ucraineni care au trecut ilegal frontiera în România, în primele șapte luni ale anului 2025. Cifra este mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut, când au fost depistate peste 7.680 de persoane.

Cetățenii ucraineni ajunși în România în acest mod beneficiază de un regim juridic special, adaptat situației generate de războiul din țara vecină. În locul procedurilor obișnuite aplicate pentru trecerea ilegală a frontierei, aceștia pot solicita mecanismele existente pentru protecție, principalul instrument fiind protecția temporară, reglementată la nivelul Uniunii Europene și aplicată și în România”, se arată în comunicatul emis de Poliția de Frontieră Română.

Autoritățile transmit că, în această perioadă, s-au confruntat și cu situații în care cetățeni ucraineni, după ce au obținut protecție temporară, s-au întors în Ucraina și au revenit, însoțind alți conaționali.

În trei astfel de cazuri, cetățeni ucraineni care au avut rol de călăuze au fost arestați preventiv pentru trafic de migranți.

„Un exemplu semnificativ este cel din luna iulie, când polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Valea Vișeului au descoperit cinci cetățeni ucraineni care au traversat Munții Maramureșului.

Printre ei se afla un tânăr de 23 de ani, deja beneficiar al protecției temporare în România, care avea rolul de călăuză. Acesta a fost reținut și arestat preventiv pentru 30 de zile”, mai transmite instituția citată.

Polițiștii de frontieră au mai precizat că, de la începutul anului, au fost sprijiniți peste 150 de cetățeni ucraineni aflați în pericol de epuizare, hipotermie sau accidente.

„Având în vedere condițiile dificile din zona montană – altitudini mari, teren accidentat și vreme extremă – prioritatea polițiștilor de frontieră rămâne siguranța oamenilor. În colaborare cu lucrătorii Salvamont și cei ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, aceștia intervin frecvent pentru a acorda primul ajutor și pentru a salva vieți. De la începutul anului, au fost sprijiniți peste 150 de cetățeni ucraineni aflați în pericol de epuizare, hipotermie sau accidente.

Gestionarea situației de la frontiera cu Ucraina se face în sistem integrat, împreună cu Inspectoratul General pentru Imigrări, autoritățile județene, numeroase organizații nonguvernamentale și voluntari, care oferă cazare, hrană, asistență medicală și sprijin psihologic”, adaugă Poliția de Frontieră.

Aproximativ 30.000 de ucraineni au fost înregistrați la frontiera de nord a României de la începutul războiului

Nu în ultimul rând, instituția precizează că, în 2024, au fost depistați aproximativ 800 de cetățeni ucraineni care au trecut ilegal granița, în timp ce în 2023 au fost descoperiți 4.400 de ucraineni.

De la izbucnirea conflictului cu Rusia, în februarie 2022, până în prezent, aproximativ 30.000 de cetățeni ucraineni au fost depistați la frontiera de nord a României, majoritatea solicitând o formă de protecție. În aceeași perioadă, 29 de persoane și-au pierdut viața în încercarea de a traversa râul Tisa sau Munții Maramureșului.

„Poliția de Frontieră Română rămâne angajată în dublul rol de apărare a frontierei externe a Uniunii Europene și de sprijin pentru persoanele aflate în dificultate, prin misiuni desfășurate în interesul statului român și al cetățenilor săi”, încheie instituția.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
digi24.ro
image
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
stirileprotv.ro
image
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Un lider important din PSD îl trage de urechi pe Ilie Bolojan: „Nu ne ajută ca țară”. Declarația cu care premierul a scandalizat lumea
fanatik.ro
image
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
libertatea.ro
image
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
observatornews.ro
image
El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri. Băiatul de 20 de ani și alți 3 prieteni au murit
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Și-au cumpărat bilete la Disneyland și sperau la o vacanță de vis, dar ce a urmat a fost complet neașteptat. Coșmarul trăit de o întreagă familie
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandări la Cleveland, în timpul ceremoniei Soranei Cîrstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvânt
digisport.ro
image
Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini
stiripesurse.ro
image
Cine sunt victimele tragediei de pe lacul Snagov! Dezvăluirile tulburătoare ale martorilor
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
romaniatv.net
image
Meteo 24 august. Vremea ne joacă feste la acest sfârșit de săptămână
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu preotul homosexual de la Schitul Stânișoara care s-a filmat scandalos cu „iubi”. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică rolul lui în biserică
actualitate.net
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Mai mulți turiști au fost nemulțumiți după ce au descoperit o taxă în plus pe bonul de la un restaurant din Italia. Pentru ce au plătit în plus
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Napolitane cu caramel si nuci Sursa foto shutterstock 2456580029 jpg
Napolitane cu caramel şi nuci. Sunt gata în 30 de minute
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Cătălina Grama: „Nu am visat sǎ devin actrițǎ în copilǎrie. Visam sǎ devin balerinǎ sau medic‟

Click! Sănătate

image
Problemele sexuale ale bărbaţilor pot avea această cauză!