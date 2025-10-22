Un bebeluș a fost găsit mort, într-un sac de gunoi, la marginea unui câmp din Bacău

Un bebeluș a fost găsit mort, într-un sac de gunoi, la marginea unui câmp din Bacău0
Trupul neînsuflețit al unui nou-născut a fost găsit într-un sac menajer, aruncat la marginea unui câmp din județul Bacău. Descoperirea șocantă a fost făcută de un localnic.
Bărbatul lucra cu un tractor, într-un lan de porumb, când a văzut sacul suspect, potrivit Știrilor ProTV.
Omul a alertat autoritățile, iar Poliția și Parchetul au ajuns la fața locului.
Câmpul pe care a fost găsit cadavrul bebelușului este în apropierea orașului Moinești, dar la câțiva kilometri depărtare de orice casă.
Ancheta se desfășoară sub coordonarea unui procuror criminalist.
În zonă a fost adus și un câine de urmă, în încercarea de a ajunge la persoana care a adus cadavrul în lanul de porumb.
Anchetorii, ajutați de legiști urmează să afle vârsta bebelușului și cum a murit.
Amintim că, în urmă cu doi ani, trupul neînsuflețit al unui nou-născut a fost găsit pe plaja de la Steaua de Mare din Constanța.
În 2022, cadavrul unui alt bebeluş a fost găsit lângă o cutie, într-un cimitir din Sectorul 1 al Capitalei.