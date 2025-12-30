Regizorul Cristian Mungiu: „Statul e căpușat de lacomi, nu putem spera la un buget onorabil pentru artă”

Regizorul, scenaristul și producătorul Cristian Mungiu caracterizează anul 2025 ca fiind dominat de „un stat căpușat de lacomi” și se arată sceptic în privința unui buget „onorabil pentru artă”, într-un interviu acordat News.ro.

Întrebat cum ar caracteriza 2025 din punct de vedere cultural, politic, social și economic, Mungiu a declarat că România se confruntă cu „un deficit enorm creat de măsuri electoral-populist-iresponsabile”, o rată de colectare ridicolă care exonerează marii datornici, impozitarea excesivă a celor care plătesc deja și un nivel rușinos al analfabetismului funcțional.

„În condițiile astea, ce să vorbim despre cultură? Câtă vreme statul e căpușat de acești lacomi, nu putem spera să existe un buget onorabil pentru artă și cu atât mai puțin vreo viziune în privința culturii”, a spus Mungiu.

Despre evoluția industriei cinematografice, Mungiu a atras atenția asupra impactului inteligenței artificiale.

„Mai durează un pic până să ne lovească valul cel mare, însă e de presupus că, într-un viitor apropiat, multe operațiuni de rutină vor fi realizate cu ajutorul AI, pentru că le va face la același nivel, însă mai rapid și mai eficient decât providerii obișnuiți de servicii”, a explicat regizorul.

El a subliniat însă problema etică: AI exploatează contribuțiile creative ale generațiilor întregi de artiști în favoarea unui mic grup de interese, riscând să lase mulți oameni fără loc de muncă, deși aceștia ar trebui compensați pentru avansul tehnologic.

În paralel, Mungiu constată că intrările în cinematografe continuă să scadă la nivel global, iar presiunea de a „simplifica cinemaul” pentru a deveni doar conținut de entertainment, fără a provoca dileme sau reflecții, se accentuează.