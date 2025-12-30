Moștenirea sângeroasă a războiului: veteranii ruși reveniți de pe front, implicați în sute de crime violente în Rusia

Deciziile Kremlinului de a recruta condamnați pentru războiul din Ucraina se reflectă acum într-o creștere alarmantă a violenței interne în Rusia, potrivit serviciilor britanice de informații.

Un număr tot mai mare de veterani militari ruși reveniți de pe frontul din Ucraina ar fi implicați în crime violente comise pe teritoriul Federației Ruse, potrivit unor rapoarte ale Serviciului de Informații al Ministerului Apărării din Marea Britanie, citate de publicații internaționale și ruse independente.

Presa rusă Verstka (Vertska) a relatat că aproximativ 550 de civili ruși ar fi fost uciși de foști combatanți întorși din război, iar alți circa 465 ar fi fost răniți. Conform analizei Defense Express, peste jumătate dintre decese ar fi fost provocate de unii dintre cei aproximativ 180.000 de condamnați recrutați de autoritățile ruse pentru a lupta în Ucraina.

Recrutarea deținuților a început în 2022, când gruparea paramilitară Wagner a înrolat aproape 50.000 de prizonieri din închisorile rusești, cărora li s-a promis comutarea pedepselor după șase luni de serviciu pe front.

Ulterior, Ministerul Apărării de la Moscova a preluat direct această practică, iar în octombrie 2024 președintele Vladimir Putin a semnat o lege care permite inculpaților în dosare penale să evite procesul și o eventuală condamnare în schimbul înrolării în armată.

O amenințare tot mai mare pentru societatea rusă

Potrivit experților citați de Defense Express, revenirea în societate a zecilor de mii de persoane cu antecedente penale și experiență recentă de luptă, adesea marcată de traume și brutalitate, reprezintă o provocare majoră pentru securitatea internă a Rusiei.

Problema este considerată de analiști drept una în creștere pe termen mediu, iar conducerea de la Kremlin ar fi tot mai îngrijorată de amploarea fenomenului.

În paralel, serviciile britanice de informații atrag atenția că Rusia continuă să înregistreze pierderi militare extrem de ridicate de la declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei, în 2022.

Estimările indică probabil peste 400.000 de morți și răniți în fiecare dintre anii 2024 și 2025. Cu toate acestea, etnicii ruși din marile orașe contribuie într-o proporție semnificativ mai mică la efectivele militare și la pierderile suferite, comparativ cu restul populației.

Un studiu recent citat de publicația rusă Proekt arată că mai puțin de 1% dintre oficialii statului rus au rude care au participat la invazia din Ucraina.

Potrivit analiștilor, Kremlinul își concentrează eforturile de recrutare în mod disproporționat asupra regiunilor sărace, frecvent populate de minorități etnice, unde stimulentele financiare sunt mai eficiente și impactul politic este mai redus.