Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
Părinți condamnați la închisoare cu executare după ce bebelușul lor a murit din cauza unor lovituri căpătate în mașina tatălui. Acesta refuzase să pună un scaun special în BMW

Publicat:

Doi părinți din Iași au fost condamnați definitiv la închisoare, după ce copilul lor, în vârstă de doar câteva luni, a murit în urma unor traumatisme craniene. Instanța i-a găsit vinovați de neglijență gravă.

Bebelușul a fost internat în stop cardio-respirator. FOTO Shutterstock
Bebelușul a fost internat în stop cardio-respirator. FOTO Shutterstock

„Cel mai probabil” decesul s-a datorat lovirii repetate a copilului cu capul de interiorul BMW-ului condus de tată, a apreciat instanța, fără a exclude însă și un alt scenariu, scrie Ziarul de Iași.

Mama, Diana Corbu, de 20 de ani, s-a mutat împreună cu Ionuț Ungureanu (26 de ani), concubinul ei, și cu bebelușul lor într-un apartament din zona Palas, potrivit sursei citate. Cei trei trăiau din banii câștigați de femeie din prostituție, activitate intermediată de bărbat, care îi aducea clienți racolați pe Internet.

Când timp mama primea bărbați în casă, tatăl scotea copilul la plimbare cu mașina personală, un BMW, fără a utiliza un scaun special sau o „scoică”,  pentru că bărbatul nu accepta ideea de a instala în autoturismul său un astfel de accesoriu.

Bebelușul era așezat pe o pătură, pe bancheta din spate sau pe cea din față, fără să fie asigurat, cu riscul de a se lovi sau de a cădea la orice viraj brusc, ceea ce s-a și întâmplat  de mai multe ori.

Pe 7 octombrie, femeia și-a dus copilul la urgențe, precizând că l-a hrănit și că, la scurt timp, copilul începuse să tușească și să se simtă rău, motiv pentru care l-a adus la spital cu autoturismul concubinului.

La momentul internării, copilul se afla în stop cardio-respirator, avea bronhopneumonie de aspirație, cauzată probabil de laptele intrat în căile respiratorii, multiple hematoame subdurale, unele vechi de două-trei săptămâni, edem cerebral difuz și hemoragie subarahnoidiană.

Multiplele lovituri în zona capului au atras atenția medicilor. Femeia a negat însă că-și bătuse copilul, precizând că leziunile de pe corp erau cauzate de nașterea sa prematură, apoi a lăsat bebelușul în grija medicilor și s-a întors la „lucru”.

Cadrele medicale și-au dat seama că argumentele femeii nu se susțin și au sesizat poliția.

Pe 20 octombrie, copilul a murit, iar necropsia a arătat că decesul a fost provocat de loviturile la cap. 

 Mama a fost testată cu aparatul poligraf. La trei întrebări, „Tu l-ai lovit la cap pe fiul tău?”, „Tu l-ai scăpat pe fiul tău cu capul de ceva?” și „Tu l-ai aruncat pe fiul tău cu capul de ceva”, femeia a negat, dar răspunsurile au fost apreciate ca nesincere. Semne de întrebare a ridicat și un mesaj trimis de bărbat iubitei sale: „Păi îmi zice să recunosc cine l-a lovit la cap… Ce dracu să recunosc, că doar eram acolo cu tine când s-a întâmplat…”.

Cei doi au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă, bărbatul fiind acuzat în plus de proxenetism. Ionuț Ungureanu a fost condamnat la cinci ani de închisoare, iar Diana Corbu, la patru ani de detenție. Cei doi au contestat pedepsele, însă instanța de apel a menținut sentințele.

Amintim că un alt caz care a șocat opinia publică a avut loc în Covasna și s-a încheiat cu o sentință pe măsură: Mama bebelușului lovit cu bestialitate de concubinul femeii și lăsat să agonizeze a fost condamnată la peste 24 de ani de închisoare, mai mult decât individul care i-a provocat moartea, care a primit 23 de ani şi 5 luni de închisoare.

Iaşi

