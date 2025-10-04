Bebeluș mort după ce s-ar fi înecat cu lapte. Ce spune mătușa copilului

Un bebeluș de doar două luni a murit sâmbătă, 4 octombrie, într-un cartier din Constanța, după ce s-ar fi înecat cu lapte. A fost deschisă o anchetă.

Potrivit medicului Diana Claudia Tătărici, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță al Județului Constanța, echipajul medical a intervenit pentru un copil aflat în stop cardiorespirator, scrie Ziua de Constanța.

Bebelușul nu a răspuns manevrelor de resuscitare

În ciuda efectuării protocolul de resuscitare, bebelușul a fost declarat decedat.

Mătușa bebelușului spune că mama a fost cea care l-a găsit pe copil fără suflare. Potrivit femeii, copilul era sănătos și nu avea probleme medicale, existând suspiciunea că s-ar fi înecat cu lapte:

„S-a trezit dimineața și s-a uitat la băiat. Băiatul era mort și a sunat la ambulanță. Nu avea probleme de sănătate, era sănătos. Nu era bolnav. Probabil s-a înecat cu mâncare. Lapte i-a dat să mănânce”.

O anchetă urmează să stabilească, după efectuarea necropsiei, cauza decesului.

În urmă cu câțiva ani, o fetiță de două luni din Bistrița şi-a pierdut viaţa după ce s-a asfixiat cu laptele matern. Tragedia ar fi fost cauzată de neatenţia mamei sale, care a lăsat bebeluşul nesupravegheat după alăptare.

Un alt bebeluş de doar trei zile a murit la spitalul din Alba Iulia, în 2020, din același motiv.