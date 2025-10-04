search
Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Bebeluș mort după ce s-ar fi înecat cu lapte. Ce spune mătușa copilului

0
0
Publicat:

Un bebeluș de doar două luni a murit sâmbătă, 4 octombrie, într-un cartier din Constanța, după ce s-ar fi înecat cu lapte. A fost deschisă o anchetă.

Pentru prevenirea unor tragedii, bebelușii trebuie supravegheați inclusiv după alăptare FOTO Pixabay
Pentru prevenirea unor tragedii, bebelușii trebuie supravegheați inclusiv după alăptare FOTO Pixabay

Potrivit medicului Diana Claudia Tătărici, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță al Județului Constanța, echipajul medical a intervenit pentru un copil aflat în stop cardiorespirator, scrie Ziua de Constanța.

Bebelușul nu a răspuns manevrelor de resuscitare

În ciuda efectuării protocolul de resuscitare, bebelușul a fost declarat decedat.

Mătușa bebelușului spune că mama a fost cea care l-a găsit pe copil fără suflare. Potrivit femeii, copilul era sănătos și nu avea probleme medicale, existând suspiciunea că s-ar fi înecat cu lapte:

„S-a trezit dimineața și s-a uitat la băiat. Băiatul era mort și a sunat la ambulanță. Nu avea probleme de sănătate, era sănătos. Nu era bolnav. Probabil s-a înecat cu mâncare. Lapte i-a dat să mănânce”.

O anchetă urmează să stabilească, după efectuarea necropsiei, cauza decesului. 

În urmă cu câțiva ani, o fetiță de două luni din Bistrița şi-a pierdut viaţa după ce s-a asfixiat  cu laptele matern. Tragedia ar fi fost cauzată de neatenţia mamei sale, care a lăsat bebeluşul nesupravegheat după alăptare.

Un alt bebeluş de doar trei zile a murit la spitalul din Alba Iulia, în 2020, din același motiv.

Constanţa

Top articole

Partenerii noștri

image
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok
digi24.ro
image
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar
stirileprotv.ro
image
Ce au ajuns să scrie pe ghiozdane livratorii de la Glovo. O fac de teama rasismului
gandul.ro
image
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
mediafax.ro
image
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Vinicius Junior. Este divorțată și are trei copii
fanatik.ro
image
Noi detalii despre criminalul de 17 ani care vâna oameni în Grădina Botanică din Craiova. A devenit „un veritabil prădător feroce”, deşi „părinţii s-au implicat în educarea lui şi i-au oferit totul”, spun judecătorii
libertatea.ro
image
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului populației. Cum e viața în Eisenhüttenstadt
digi24.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
În urmă cu o lună, își anunțau logodna. Întrebată acum despre "nunta anului", celebra artistă a răspuns sec
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan provoacă un cutremur în sistem: Premierul cere tăierea salariilor magistraților care judecă 'pe sărite'
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
Român căutat pentru tentativă de omor în Belgia, prins în Cluj. Şi-a bătut şi înjunghiat fosta soție
observatornews.ro
image
P. Diddy, CONDAMNAT! Câți ani va sta artistul controversat în spatele gratiilor
cancan.ro
image
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
prosport.ro
image
Când poate asociația de proprietari să îți taie căldura sau apa. Care sunt prevederile legii
playtech.ro
image
Dan Alexa a trecut peste divorțul de Andrada. A apărut în compania unei brunete
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum arată și unde trăiește Cristi Daminuță, la doi ani de când s-a retras din fotbal: "E grav ce se întâmplă!"
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Cod galben de inundații până duminică dimineața! Care sunt județele vizate
kanald.ro
image
Limită de vârstă de 80 de ani pentru șoferi, în această țară. Reînnoirea permisului de conducere se închide, cu rare excepții
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ileana Sterp are o casă de poveste la țară, fix lângă mama Geta. Cum arată CONACUL de vacanță. E superb. Sora lui Culiță e foarte bogată, are și un penthouse în Sebeș
romaniatv.net
image
Ninsorile și vijeliile fac prăpăd în România. ANM anunță cum va fi vremea pe 4 și 5 octombrie
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
click.ro
image
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială
okmagazine.ro
19406371 jpg
Ce zodii chinezești atrag dragostea și norocul pe 4 octombrie 2025
clickpentrufemei.ro
Marcel Pauker (© Wikimedia Commons)
Marcel Pauker, lider al comuniştilor români, anchetat şi împuşcat în URSS
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?

OK! Magazine

image
„Viața lui Kate Middleton este departe de cea a unei prințese din basme”. Trecutul care o bântuie pe prințesă

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!