Rapid aduce un fotbalist care a eșuat în liga secundă din Spania. A concurat pentru el cu Dinamo

Rapid, locul 2 în Superliga de fotbal a România la finalul anului (21 de etape), la un punct în spatele liderului Unversitatea Craiova, își întărește lotul cu un atacant român, după ce francezul Antoine Baroan (25 de ani) a dezamăgit.

Daniel Paraschiv, 26 de ani, ar urma să semneze cu gruparea din Giulești până în vară, venind sub formă de împrumut de la Real Oviedo. Clubul lui Dan Șucu (62 de ani) va avea opțiune de transfer definitiv.

Daniel Paraschiv a plecat din România în vara lui 2024, când Oviedo l-a cumpărat de la Hermannstadt cu 700.000 de euro.

Sezonul trecut, încheiat cu promovarea lui Oviedo în prima ligă din Spania, Daniel Paraschiv a evoluat în 31 de meciuri, a marcat trei goluri și a dat două assist-uri.

După promovarea în La Liga, Real Oviedo l-a cedat pe Daniel Paraschiv sub formă de împrumut la Cultural Leonesa. Atacantul nu a reușit, însă, să se impună și a adunat doar 391 de minute, în 10 partide. A marcat un gol.

„Am discutat și noi”

Conducătorul dinamovist Andrei Nicolescu a transmis că, din informațiile pe care le are, mutarea lui Daniel Paraschiv la Rapid este rezolvată și că transferul la Dinamo nu s-a perfectat din considerente financiare.

„Am discutat și noi, nu știu. Cred că e închis cu Rapid. A contat pentru el, cred, partea financiară.

Ne-am raportat la ce a arătat el în ligă, dar ne-am raportat la niște parametrii pe care i-am considerat rezonabili pentru ce a arătat el. Am vrut să avem o opțiune în plus”, a declarat Andrei Nicolescu la Digi Sport.