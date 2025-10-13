search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Anchetă amplă a ANAF: O grupare care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia, acuzată de evaziune fiscală în domeniul panourilor fotovoltaice

0
0
Publicat:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă, luni, 13 octombrie, că a înaintat Parchetului General rezultatele unei investigaţii complexe privind o reţea de firme şi persoane fizice implicate într-o amplă schemă de evaziune fiscală şi spălare de bani. Reţeaua acţiona coordonat în România, Belgia şi Bulgaria, fiind coordonată de doi cetăţeni români.

FOTO: Pixabay
FOTO: Pixabay

Ancheta ANAF s-a derulat în perioada august 2024 - august 2025 şi a vizat o grupare cu activitate transfrontalieră (România – Belgia – Bulgaria), coordonată de doi cetăţeni români.

Investigaţia a început după ce inspectorii Antifraudă au constatat tranzacţii comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, realizate prin intermediul unor firme preluate fraudulos şi folosite pentru a evita plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat.

Potrivit investigației, grupul a preluat fraudulos mai multe firme, folosind identități false, persoane vulnerabile și schimbări fictive de sediu pentru a ascunde activitățile ilegale. De asemenea, au folosit conturi bancare și platforme financiare, aplicații criptate și VPN-uri pentru a comunica și transfera date anonim.

Prejudiciul adus bugetului de stat este de aproape 6 milioane de lei

De asemenea, ANAF arată că prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la aproape 6 milioane de lei, rezultat din neplata TVA și a impozitului pe profit aferente operațiunilor comerciale fictive.

ANAF a aplicat măsuri asigurătorii asupra bunurilor şi conturilor bancare ale firmelor implicate, iar sumele confiscate până în prezent depăşesc 1,3 milioane de lei. Totodată, peste 6.000 de panouri fotovoltaice, cu o valoare totală estimată la 1,65 milioane de lei, au fost confiscate în cadrul operaţiunii.

Reprezentanţii ANAF subliniază că rezultatele anchetei indică o reţea complex organizată, în care fiecare nivel avea un rol distinct – de la coordonatori şi intermediari până la persoane interpuse folosite pentru deschiderea conturilor bancare şi semnarea formală a documentelor comerciale.

Pe lângă faptele de evaziune fiscală, inspectorii Antifraudă au constatat indicii privind spălare de bani, fals în acte, uz de fals şi constituirea unui grup infracţional organizat. De aceea, dosarul complet documentat de ANAF, o investigaţie care s-a derulat pe o perioadă de un an de zile, a fost transmis către Parchet, pentru evaluare completă şi sancţionarea întregului mecanism al ilegalităţilor descoperite”, a declarat Adrian Nica, preşedintele ANAF.

În cadrul investigației, ANAF a cooperat cu alte instituții partenere din România și din statele membre ale Uniunii Europene, analizând baza sa de date și corelând informațiile fiscale, bancare și comerciale privind tranzacțiile suspecte.

Investigaţia are loc în contextul în care ANAF a intensificat în ultimul an controalele în domeniul comerţului cu echipamente fotovoltaice, un sector aflat în expansiune, dar care a devenit tot mai atractiv pentru operaţiuni de tip fraudă fiscală.

ANAF a înaintat dosarul Parchetului General

Dosarul a fost înaintat Parchetului General, în vederea continuării cercetărilor penale şi a stabilirii răspunderii persoanelor implicate.

Totodată, în urma acestei anchete şi a altor cazuri similare, ANAF a transmis recomandări privind îmbunătăţirea mecanismelor de control şi a procedurilor de verificare a identităţii în sistemele financiare şi la Registrul Comerţului, propunând totodată integrarea unor măsuri concrete în pachetele fiscal-bugetare adoptate recent. Aceste măsuri vizează consolidarea analizei de risc fiscal şi prevenirea folosirii firmelor-fantomă sau a entităţilor inactive în scopuri frauduloase.

Printre principalele modificări adoptate recent în acest sens se numără introducerea de noi criterii de analiză a riscului fiscal: lipsa utilizării instrumentelor de plată fără numerar, avertizarea timpurie privind capacitatea de plată a obligaţiilor fiscale şi analiza informaţiilor din cazierul fiscal relevante pentru comportamentul fiscal viitor al contribuabililor.

De asemenea, au fost stabilite noi criterii pentru declararea inactivităţii fiscale a firmelor, precum lipsa unui cont de plăţi deschis în România sau la Trezoreria Statului şi nedepunerea situaţiilor financiare anuale la cinci luni după termenul legal.

Perioada de inactivitate a fost limitată la maximum un an, după care firmele care nu se reactivează vor fi dizolvate automat, cu obligaţia organului fiscal de a stabili şi recupera datoriile înainte de radiere.

„Aceste măsuri urmăresc eliminarea entităţilor care nu desfăşoară în mod real activitate economică, dar şi protejarea bugetului public şi a contribuabililor oneşti, potenţiale victime ale acestui tip de fraudă, printr-un sistem de monitorizare mai eficient şi predictibil, mai arată ANAF.

ANAF continuă să desfăşoare controale de amploare, în special în sectoarele cu risc fiscal ridicat, utilizând analize de risc şi instrumente digitale care eficientizează procesul de analiză şi colectarea fiscală şi reduc erorile umane. Instituţia îşi reafirmă angajamentul de a proteja bugetul de stat, de a asigura un mediu concurenţial corect şi de a funcţiona ca o autoritate de încredere, adoptând măsuri care promovează performanţa instituţională şi integritatea”, scrie în comunicat.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institu
digi24.ro
image
Apare cel mai mare mall din România. Este afacerea unuia dintre cei mai controversați milionari
stirileprotv.ro
image
Cele 4 zodii care atrag abundența până pe 31 octombrie 2025. Succesul va fi la fiecare pas pentru acești nativi
gandul.ro
image
Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația
mediafax.ro
image
Dezvăluiri din vestiarul României! Virgil Ghiță rupe tăcerea și face destăinuiri despre Mircea Lucescu și secretele golului din minutul 90+6
fanatik.ro
image
Cine ar câștiga alegerile dacă s-ar vota duminica viitoare
libertatea.ro
image
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus în mișcare trupe lângă Estonia
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
După aproape 30 de ani, Victoria a deschis subiectul "David Beckham în pat": "Da, chiar și el face asta!"
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
antena3.ro
image
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
observatornews.ro
image
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Cât costă carnea de porc la final de 2025? Românii au început să comande deja pentru Crăciun
playtech.ro
image
A câştigat o maşină cu golul lui Ghiţă! Gestul surprinzător făcut de celebrul vlogger Zbîr, pentru un șofer turc, după victoria României în fața Austriei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
„Dumnezeu să te ierte, dragostea mea” A murit Octavian „Truckscobar”, celebrul șofer de TIR de pe TikTok. Iubita sa a postat un mesaj sfâșietor în mediul online
kanald.ro
image
Zăcământ uriaș de aur, peste 1.000 de tone estimate. Unde a fost descoperit și
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului: A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!
romaniatv.net
image
Demisie la vârf din PSD. Cunoscutul politican, cu ștate vechi, ia în calcul înființarea unui nou partid
mediaflux.ro
image
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Monica Tatoiu, îndrăgostită iremediabil de un oraș din Europa! I se pare cea mai tare destinație la ora actuală: „Este genial! Plin de restaurante, magazine”
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
profimedia 1044338506 jpg
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Monica Tatoiu, îndrăgostită iremediabil de un oraș din Europa! I se pare cea mai tare destinație la ora actuală: „Este genial! Plin de restaurante, magazine”

OK! Magazine

image
Nici măcar în vizitele oficiale nu se poate abține să-și atingă abdomenul. Noi ipoteze despre lupta pe viață și pe moarte a lui Kate

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică