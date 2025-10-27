Percheziții la o firmă care ajuta rușii să obțină cetățeniile română și moldovenească. Ce acuzații i se aduc

Structurile judiciare moldovene au făcut percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, vizând o firmă din Republica Moldova care ajuta străinii, în special rușii, să obțină cetățenia română și moldovenească contra unor sume de bani.

Procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), alături de mascații de la „Fulger” și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat (SFS) din Republica Moldova, au efectuat percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6.000.000 lei moldovenești, adică mai mult de 300.000 de euro, la bugetul public al Republicii Moldova.

,,Prin urmare, au fost efectuate 12 percheziții cu sprijinul angajaților Fulger la contribuabilii care prestează servicii de perfectare a actelor pentru facilitarea obținerii cetățeniei Republicii Moldova și României. Conform informațiilor din dosar, după primirea cetățeniei Republicii Moldova, se perfectau actele și se depuneau la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, pentru obținerea cetățeniei statului român. Pentru serviciile prestate, companiile prestatoare efectuau încasările atât în monedă națională, monedă străină cât și în monedă electronică, fără a fi reflectate în evidența contabilă și achitate impozitele corespunzătoare”, au subliniat responsabilii PCCOCS.

Rezultatul perchezițiilor

În urma descinderilor au fost ridicate ,,telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, sume de bani în valută națională și străină, procuri și alte documente cu semne de falsificare, perfectate pentru persoane străine, prioritar cetățeni ai Federației Ruse”.

Structurile judiciare anchetează compania, precum și două persoane aflate la conducerea acesteia.

,,Investigațiile în cauză sunt în curs de desfășurare, urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor. Toți contribuabilii vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, au conchis reprezentanții Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.