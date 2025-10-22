search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Doi administratori ai unei firme de vânzare de mașini second-hand, plasați sub control judiciar. Cauțiune de un milion de lei în cazul unuia din inculpați

0
0
Publicat:

Procurorii DNA au dispus, începând cu data de 21 octombrie, măsura controlului judiciar față de doi administratori ai unei societăți comerciale, acuzați de evaziune fiscală și de folosirea de documente sau declarații false.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Potrivit DNA, inclulpatul B.P.B., administratorul unei societăți comerciale care se ocupă cu vânzarea de autoturisme, este acuzat de:

• Evaziune fiscală în formă continuată (67 de acte materiale) – a omis să înregistreze sau să declare toate veniturile și operațiunile comerciale efectuate, precum și evidențierea, în actele contabile, în factura electronică sau în alte documente legale, cheltuieli și tranzacții care nu au existat în realitate

• Utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, documente electronice false, incorecte sau incomplete privind TVA, în formă continuată (12 acte materiale, aferente celor 12 deconturi de TVA depuse de societate).

De asemenea, inculpatul B.P.B. va depune în termen de 10 zile o cauțiune în valoare de 1.000.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acestuia, la dispoziția DNA.

Față de inculpatul C.I.C, procurorii DNA au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat de:

• evaziune fiscală, în formă continuată (67 de acte materiale)

• utilizare sau prezentare de declarații sau documente false, documente electronice false, incorecte sau incomplete privind TVA, în formă continuată (12 acte materiale, aferente celor 12 deconturi de TVA depuse de societate).

Prejudiciu de 29 de milioane de lei

Potrivit anchetei, în perioada aprilie 2022 - ianuarie 2025, cei doi ar fi omis să înregistreze în contabilitatea firmei și să declare autorităților fiscale veniturile obținute din vânzarea în România a unor autoturisme second-hand cumpărate din alte state ale UE.

Prin aceste demersuri, cei doi inculpați ar fi cauzat un prejudiciu de 841 de mii lei.

Mașinile second-hand erau cumpărate de pe platforme de licitații sau site-uri de profil, la prețuri fără TVA, iar apoi le-ar fi vândut clienților din România la același preț, adăugând doar costurile de transport, înmatriculare și comisionul firmei.

În perioada 24 mai 2024 – 25 aprilie 2025, cei doi  ar fi utilizat și prezentat organelor fiscale declarații fiscale tip D 300 – decont de TVA incorecte, aferente perioadei fiscale menționate anterior.

„În concret, societatea administrată de cei doi inculpați ar fi achiziționat intracomunitar, în regim de taxare inversă, autoturisme second-hand în valoare totală de peste 200.000.000 lei, din care ar fi livrat pe teritoriul național autoturisme second-hand în valoare totală de 178.965.052,27 lei.

Deși aceste operațiuni ar fi trebuit să urmeze un regim normal de taxare al TVA (TVA 19%), cei doi inculpați ar fi declarat aceste operațiuni în declarațiile fiscale menționate anterior ca fiind livrări scutite de TVA, fără drept de deducere (TVA 0 %) și astfel nu ar fi colectat și plătit către bugetul de stat TVA-ul aferent, diminuând resursele bugetului de stat cu suma de 28.394.615 lei”, transmite DNA.

Procurorii anticorupție au instituit sechestru asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale celor doi inculpați, B.P.B. și C.I.C., până la suma de 29.235.848 lei, pentru a garanta recuperarea prejudiciului. De asemenea, au fost puse sub sechestru două autoturisme (valoare cumulată peste 260.000 euro) și sume de 165.500 euro și 19.500 lei identificate la percheziții.

„Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații B.P.B. și C.I.C. trebuie să respecte o serie de obligații între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu desfășoare activitățile în exercitarea cărora au săvârșit faptele, respectiv să nu exercite funcția de administrator special al societății respective și nici să efectueze acte de administrare în cadrul societății.

Inculpaților B.P.B. și și C.I.C. li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive”, aduagă ANAF.

Procurorii beneficiază de sprijinul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (ANAF), iar cercetările continuă și față de alte persoane.

