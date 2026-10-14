Tencuiala din tavanul unui liceu din Bacău s-a desprins și a căzut peste două eleve

Două eleve de la Liceul Pedagogic din Bacău au fost lovite de o bucată de tencuială desprinsă din tavanul unei săli de clasă. Fetele nu au fost rănite, iar încăperea a fost închisă până la repararea tavanului.

Tencuiala de pe tavan s-a desprins și a căzut Foto: Arhivă

O bucată de tencuială s-a desprins din tavanul unei săli de clasă de la Liceul Pedagogic din Bacău și a căzut peste două eleve. Incidentul s-a petrecut în timpul unei pauze, iar conducerea unității de învățământ a fost anunțată, relatează Știrile ProTV.

Cele două adolescente au fost duse la cabinetul medical al școlii pentru consultație, iar părinții lor au fost informați despre cele întâmplate. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Bacău, elevele nu au fost rănite.

Infiltrațiile de apă, posibila cauză a incidentului

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Bacău, desprinderea tencuielii s-ar fi produs din cauza infiltrațiilor de apă apărute în urma ploilor din ultimele zile.

Sala de clasă a fost închisă temporar, urmând să fie redeschisă după repararea tavanului.