Tânăr antreprenor lăudat de primar, pus să-și demoleze terasa, pentru că „strică imaginea culturală“ a orașului

În urmă cu doi ani, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu din Bacău se poza în cafeneaua unui localnic, prezentat ca tânăr întreprinzător, în cadrul campanii sale de imagine „Made în Bacău”. Acum, el s-a răzgândit.

Eduard Florin Mocondureanu, care are formare de analist programator, și-a deschis pe strada Oituz nr. 1 din Bacău, vizavi de Școala „Alexandru Ioan Cuza“, cafeneaua Ritual Coffee.

La 27 mai 2022, primarul Viziteu „descoperă“ terasa tânărului, se pozează cu acesta, face postări pe site-urile de socializare, iar postarea este inclusă și pe site-ul Primăriei Bacău, în rubrica inventată de edil „Made în Bacău”.

„Admir tinerii care se străduiesc să deruleze mici afaceri în municipiul Bacău. Discrete, elegante, făcute cu pasiune și profesionalism, aceste mici afaceri locale oferă o imagine aparte orașului nostru.

La cei 29 de ani, Eduard Florin, la baza analist programator, este actualmente barman și antreprenor, mi-a mărturisit că este barman de 9 ani, timp în care a acumulat experiență și a strâns bani pentru propriul business.

Prin Ritual Coffee și-a propus să ofere oamenilor un loc special pentru a-și putea “practica” ritualul personal de a bea cafeaua sau, de ce nu, să își creeze unul în acest sens.

Le suntem alături și îi îndemnăm să aleagă Bacăul!", spunea primarul într-o postare de acum doi ani, care a adunat 780 de reacții pozitive pe Facebook.

După doi ani, Eduard Florin Mocondureanu își vede afacerea afectată chiar de Primăria Bacău, fiind pus să-și demoleze terasa, pentru că ar afecta imaginea culturală a orașului. De fapt, terasa se află la parterul unui bloc turn comunist, într-o zonă cu trotuarele găurite.

„Așa suna acum 2 ani... Astăzi tocmai am demolat terasa pentru că <afecta imaginea culturală> a orașului nostru minunat, P.S. Această postare nu are absolut nicio legătură cu politica! Adevărul e că arată altfel zona acum fără terasa mea!”, a spus băcăuanul, care a postat captură de ecran cu postarea primarului de acum doi ani și cu poze cu trotuarele degradate.

Întreprinzătorul, criticat de internauți, că s-a afișat cu primarul

„Păi, hai să-ți explic. Terasa ta nu arăta la fel de spartă și găurită precum aceste trotuare și scări și afectează imaginea peisagistică din zonă. Deci da, le dau dreptate”, îi spune întreprinzătorului Radu Bădiță.

„Terasa ta trebuia să fie la fel ca imaginea culturală a komunei... mizeră, lipsită de personalitate, lipsită de bun gust, infectă ca băile și parcurile de prin oraș, cu scaune rupte, ca băncile de prin tot orașul, să ne plouă ca în stațiile de autobuz, să ne rupem picioarele pe podea, la fel ca pe trotuarele din oraș, să așteptăm la coadă pentru o cafea, cum așteptăm ore în șir să ne primească un medic la urgențe, să așteptăm cafeaua, cum așteptăm să ne primimim drepturile de la komună. Oricum, așteaptă-te să ai pe cap controale, ANAF, DSVSA, control de la primărie, poliția locală. Că așa știu ei să rezolve orice atac pe care îl lansează cineva contra lor. Nu știu cum ai putea rezolva, dar povestea ta trebuie sa ajungă departe și să ai parte de toată susținerea oamenilor”, îi spune Cătălin Popa.

Ce este și cine este ”Made în Bacău”

Made în Bacău a devenit o rubrică pe Facebook, dar și pe site-ul primăriei sub forma #MadeînBacău, în care primarul se pozează pe oriunde ajunge, sub pretextul că promovează afacerile locale. Sunt incluse în rubrică cafenele, patiserii, firme care vând detergenți, hăinuțe pentru copii, saloane de masaj și înfrumusețare, etc.

Printre mărcile care au avut ”șansa” să întâlnească primarul și să devină ”Made în Bacău” se numără: ”FreeBubbles – Detergenți la Robinet”, ”Rainbow Centru Terapeutic”, Legume Gherăiești, Salonul Velvet, Ritual Coffee, M&M Soluții Termice, Edu Cafe, Coffee mix to goS.C.M. ”Muncă și Artă”, The Butcher, Pavlova-Patiserie si Brutarie, Florăria ”Cactus”, Cafeneaua ”Makoko”, Bijuteria ”Rubinul” și Soul Paint.