Primar, suspect într-un dosar DNA. A ținut gratis o membră USR într-o locuință de serviciu. „A început campania electorală“

Lucian Daniel Stanciu Viziteu are calitatea de suspect într-un dosar al procurorilor DNA Bacău, care vizează atribuirea ilegală a unui apartament către Cerasela Cocalea, angajată la Direcția Baze Sportive a Primăriei Bacău.

Primarul Bacăului, într-o postare de astăzi, anunță chiar el faptul că procurorii l-au informat că are calitatea de suspect în dosar. Ba mai mult, Lucian Daniel Stanciu Viziteu (USR) nu ratează momentul și se victimizează, legând informația legată de dosarul penal de începutul campaniei electorale.

„Am să stric un subiect bun pentru presa de partid și am să anunț eu că în speța cu apartamentul de serviciu în care a locuit, pentru o perioadă, o angajată a primăriei, am fost informat ca am statut de suspect, alături de alți functionari din primarie. Aștept să se încheie rapid această poveste și am încredere că și procurorii își doresc același lucru. Ca notă de subsol, vă anunț că astăzi a început, în mod oficial, campania electorală. Deloc suprinzătoare ziua aleasă pentru a resuscita acest subiect“, a precizat Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

Cerasela Cocalea, membră marcantă USR, partid din care face parte primarul Viziteu, deși are domiciliul în Bacău, a stat mai mult timp în apartamentul de serviciu, luxos, al Primăriei Bacău de pe strada Pictor Aman 94, unde funcționează Inspectoratul de Stat în Construcții. Ea a locuit în apartamentul de serviciu de peste 100 de metri al instituției, fără să achite chirie și fără ca locuința să-i fie atribuită legal de Consiliul Local Bacău.

Contactată de Ziarul de Bacău, Cerasela Ionela Cocalea nu a dorit inițial să dea informații, însă ulterior a confirmat faptul că a primit o locuință de serviciu de la Primăria Bacău: „Este adevărat, am primit o locuință de serviciu. Normal că am buletin de Bacău, din moment ce am locuit în Bacău. Neavând alt domiciliu decât acest apartament de serviciu, mi se pare normal, nemaiavând casă”.

Întrebată dacă a primit locuința oficial, Cocala a negat: „Nu, doar temporar! Alte detalii nu sunt eu în măsură să vă dau”

Ea a recunoscut că face parte din același partid cu primarul Viziteu. „Sunt membru USR, dar cine mi-a înlesnit această facilitate nu este membru USR, să știți!”, a mai spus Cerasela Cocalea, pentru jurnaliștii de la Ziarul de Bacău.

Angajări ilegale ale simpatizanților USR fără studii, grup infracțional cu achiziții umflate și „asfaltări la caiet“

Acesta nu este singurul scandal de corupție iscat în jurul primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

În 2020, când a fost ales primar, Lucian Daniel Stanciu Viziteu a angajat la cabinet pe Andreea-Elena Cochior, membră USR, dar și pe Ionuț Avram, blogger, simpatizant al edilului pe funcția de consilier, fără ca aceștia să aibă studii superioare și să completeze dosarul de angajare cu diploma licență.

În fața procurorilor DNA, Andreea-Elena Cochior și-a recunoscut vina și a fost condamnată la 1 an și 10 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Ionuț Avram nu a făcut acord de recunoaștere a vinovăției, ba mai mult, a adus la dosar o adeverință falsificată de el, în care o universitate ar fi certificat că este licențiat.

Împreună cu el, în dosarul DNA a mai fost trimis în judecată și Ion Barbu, consilier în cadrul Compartimentului Corp Control din Primăria Municipiului Bacău (funcționar cu funcție de control), exercitând și atribuțiile de șef al Serviciului Management Resurse Umane și Administrativ.

Pe fond, Tribunalul Bacău i-a condamnat pe cei doi la 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei iar acum dosarul a ajuns în apel.

Un alt dosar al procurorilor DNA - în care sunt suspecți oameni din jurul primarului, care sunt acuzați că au format un grup infracțional organizat - a ieșit la iveală recent, după ultimele percheziții. Procurorii au dispus efectuarea urmăririi penale față de 15 persoane, funcționari publici dar și persoane fizice, fără calitate specială. Printre cei care sunt urmăriți penal în acest dosar se numără consilierul local Eusebiu Diaconu, Sorin Bostan - director al Școlii Gimnaziale „Constantin Platon” Bacău, Magda Dimofte - director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău, Diana Ilie - șeful Serviciului Tineret și Informare Cetățeni în cadrul Primăriei Municipiului Bacău, dar și soțul ei, care deține firmele S.C. Orion Mob S.R.L. și S.C. Raldia Distrib S.R.L., societăți care au primit peste 70 de contracte de la instituțiile subordonate Primăriei Bacău.

„La începutul anului 2022, suspecții Diaconu Eusebiu – Iancu, Ilie Diana și I. V. R., ar fi constituit o grupare infracțională, sprijinită de către suspecții Dimofte Magda și Bostan Sorin, ce ar fi acționat în mod coordonat până în luna decembrie 2023, în scopul fraudării procedurilor de achiziții publice și obținerea unor foloase necuvenite de către membrii grupului.”, precizează procurorii DNA Bacău, într-un comunicat.

Un alt dosar DNA aflat în lucru este cel care vizează asfaltările făcute pe arterele principale ale Bacăului, aflate într-o stare foarte bună, care au fost decopertate.

În loc să facă un sistem de monitorizare al traficului, printr-un proiect cu fonduri europene, care presupunea modernizarea intersecțiilor (senzori, sisteme digitale, etc), edilul și cei implicați în execuția proiectului au fost de acord să modifice soluția. În loc de sistem de monitorizare al traficului, care presupunea reducerea poluării, primăria a făcut asfaltări, fără ca acestea să fie prevăzute în buget și nici în proiectul cu finanțare europeană.

Municipiul Bacău are în execuție proiecte europene, finanțate în 2019, în timpul mandatului fostului primar Cosmin Necula, în valoare de peste 48 de milioane de euro. Nouă dintre aceste proiecte sunt de mobilitate urbană.

Deoarece procedurile (avizări, lansare licitații etc) au început tardiv, timp în care s-au pierdut aproape doi ani, lucrările sunt departe de a fi gata. Potrivit estimărilor, doar 40% din fondurile europene din proiecte au fost atrase.