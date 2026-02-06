Mai multe maşini, printre care şi una de poliţie, au fost avariate, vineri, în timpul unei urmăriri în trafic pe drumul naţional DN 17 din judeţul Suceava, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava.

Mai multe mașini au fost avariate în urma unei urmăriri ca în filme în comuna Mănăstirea Humorului, din județul Suceava.

Potrivit au fost informați vineri despre furtul unui autovehicul din comuna Mănăstirea Humorului, care a fost lăsat pornit cu cheile în contact. Ei au constituit mai multe puncte fixe pentru identificarea vehiculului şi interceptarea acestuia.

"La aproximativ 45 de minute de la sesizare, la intrare în municipiul Câmpulung Moldovenesc, un echipaj de poliţie de la ordine publică a interceptat autoturismul în trafic, circulând pe DN 17, dinspre Gura Humorului către Vatra Dornei, drept pentru care au efectuat semnal regulamentar de oprire. Conducătorul auto a refuzat să oprească şi a mărit viteza de deplasare către centrul municipiului, fiind urmărit de echipajul de ordine publică cu semnalele acustice şi luminoase in funcţiune. În centrul municipiului, traficul fiind aglomerat, conducătorul autovehiculului urmărit a frânat brusc pentru a evita impactul cu auto ce circula în faţa sa şi cu cel din contrasens, poliţista aflată la volanul autospecialei a frânat şi ea, însă a intrat în derapaj, a virat dreapta pentru a evita impactul cu auto urmărit, lovind o clădire, iar cu partea din stânga spate un autobuz ce se afla in coloană", precizează oficialii IPJ Suceava.

Şoferul autovehiculului urmărit şi-a continuat deplasarea încă 200 de metri, iar în scurt timp a intrat în coliziune cu alte trei autovehicule ce se deplasau regulamentar, oprindu-se într-o bordură.

Bărbatul a coborât din autoturism şi a încercat să fugă, însă a fost prins imediat de echipajul de poliţie.

"În urma evenimentului nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale la toate autovehiculele implicate, inclusiv autospecialei de poliţie. S-a procedat la testarea colegei noastre cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Autorul, un bărbat de 31 de ani din comuna Mănăstirea Humorului a refuzat testarea cu etilotestul şi Drugtestul", au adăugat reprezentanţii Poliţiei din Suceava.

Poliţiştii vor dispune reţinerea şoferului.