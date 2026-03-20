Un șofer român, care venea din Bulgaria, a rămas fără mașina de 40.000 de euro. Era căutată pentru confiscare de poliția din Luxemburg

Un șofer român a rămas fără autoturismul pe care îl conducea, în urma unui control al polițiștilor de frontieră din Giurgiu. Vehiculul, înmatriculat în Luxemburg și evaluat la aproximativ 200.000 de lei (40.000 de euro), figura ca fiind căutat pentru confiscare.

Incidentul a avut loc pe DN5, în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ organizate de polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători ai Serviciului Teritorial – Compartimentul Sprijin Operativ.

„În data de 19 martie a.c., în jurul orei 12:30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu colegii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Compartimentului Sprijin Operativ, au oprit pentru control, pe DN 5, în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ, un autoturism înmatriculat în Luxemburg. Autoturismul era condus de un cetățean român, în vârstă de 41 de ani și circula pe ruta Bulgaria- România”, a transmis Poliția de Frontieră.

În urma verificărilor efectuate, autoritățile au descoperit că mașina era semnalată în bazele de date internaționale ca fiind „căutată pentru confiscare”, alerta fiind emisă de autoritățile din Luxemburg.

Autoturismul a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontieră Giurgiu, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.