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ChatGPT ar trebui să citească și să analizeze conversațiile referitoare la violență

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Provincia canadiană Columbia Britanică a dat în judecată OpenAI și pe directorul companiei, Sam Altman, în legătură cu atacul armat produs în februarie la Tumbler Ridge, informează JURIDICE.ro.

ChatGPT job FOTO Shutterstock 2249349207 (1) jpg
Foto: Shutterstock

Potrivit acțiunii depuse la o instanță federală din San Francisco, OpenAI identificase conversații purtate de autoarea atacului cu ChatGPT despre violența cu arme de foc, dar nu a anunțat poliția. Aceasta este susținerea provinciei, asupra căreia instanța urmează să se pronunțe.

Columbia Britanică cere despăgubiri pentru cheltuielile provocate de atac, inclusiv pentru înlocuirea școlii și pentru serviciile de sănătate mintală. Provincia solicită și schimbarea modului în care OpenAI gestionează conversațiile ce pot semnala un risc de violență.

Așadar, reclamantul susține că operatorul de inteligență artificială ar trebui să urmărească toate conversațiile utilizatorilor și să identifice potențialele pericole pentru societate.

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