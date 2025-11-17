Un bărbat de 46 de ani, reținut după ce ar fi încercat să violeze o adolescentă: „A atacat-o şi i-a pus la gât un cutter”

Un bărbat de 46 de ani a fost arestat preventiv după ce a atras o fată de 15 ani într-o clădire din centrul Aradului, sub fals pretext că are nevoie de ajutor, iar apoi a încercat să o violeze, amenințându-o cu un cutter.

În cursul după-amiezii de vineri, o adolescentă de 15 ani era pe drumul spre casă atunci când a fost abordată pe strada Andrei Șaguna din Arad. Un bărbat i-a cerut ajutorul pentru a muta niște cutii în interiorul unei clădiri.

Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că imediat ce fata a intrat în imobil, situația a luat o turnură dramatică. „Bărbatul a atacat-o şi i-a pus la gât un cutter. El i-a cerut să aibă relaţii sexuale orale şi ar fi încercat să o lege de mâini”, relatează sursele. În fața acestor amenințări, adolescenta a reacționat cu promptitudine: „dar adolescenta s-a zbătut şi a reuşit să scape”.

După ce a reușit să evite agresorul, fata s-a îndreptat imediat spre domiciliu. Acolo a povestit întregii familii ce i s-a întâmplat.

Reacția autorităților

În același serată, mama fetei s-a prezentat la Poliție pentru a depune o plângere oficială. Reprezentanții Biroului de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Arad au confirmat că acțiunile au fost rapide: „bărbatul a fost reţinut în scurt timp, iar ulterior a fost prezentat magistraţilor”.

Instanța a dispus arestarea preventivă a suspectului de 46 de ani, acesta fiind investigat pentru infracțiunea de tentativă de viol.