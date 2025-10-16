Caz șocant în Prahova: Un tânăr a fost arestat după ce și-a violat surorile vitrege. Una dintre ele este minoră

Un bărbat de 30 de ani, din comuna Dumbrava, județul Prahova, a fost arestat preventiv pentru viol, victimele fiind surorile sale vitrege, una dintre ele minoră.

„În baza sesizării, poliţiştii au iniţiat o investigaţie complexă şi multidisciplinară, sub coordonarea unităţii de parchet competente, care a condus la conturarea probatoriului necesar documentării activităţii infracţionale a persoanei bănuite.

Din cercetările efectuate, s-a stabilit că, în ziua de 30 iunie a.c., bărbatul ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a victimei şi ar fi întreţinut acte de natură sexuală cu aceasta, împotriva voinţei sale", arată Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IPJ) Prahova, potrivit Agerpres.

Potrivit autorităților, în perioada 2017-2019, bărbatul ar fi întreţinut raporturi sexuale cu o minoră, profitând de starea de vulnerabilitate a acesteia şi de imposibilitatea de a se apăra. Sursele judiciare au declarat că cele două victime sunt surori, iar agresorul este fratele lor vitreg, prima faptă de viol fiind sesizată de către un alt frate vitreg al acestora.

Procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă, care a fost admisă de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Ploieşti, fiind emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile pe numele inculpatului.