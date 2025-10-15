search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
Un bărbat de 70 de ani, reţinut după ce ar fi violat o fetiţă de opt ani. I-a promis că o lasă să se joace pe calculator

Publicat:

Un caz şocant de viol asupra unui minor în Hunedoara. Bărbat de 70 de ani, reţinut

Un bărbat în vârstă de 70 de ani din Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara, a fost reţinut de poliţişti, fiind suspectat că a violat o fetiţă de opt ani. Minoră se afla în vizită la domiciliul acestuia, împreună cu fraţii ei şi un unchi. 

Un bărbat de 70 de ani, reţinut după ce ar fi violat o fetiţă de opt ani FOTO: Arhivă

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, autorităţile au fost alertate de angajaţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva. Luni, la secţia de Pediatrie, s-au prezentat fetiţa în vârstă de 8 ani, din localitatea Geoagiu, şi mama acesteia, care au declarat verbal că copilul a fost victima unui viol.

Imediat după sesizare, poliţiştii au demarat ancheta. Au stabilit că fapta s-a petrecut pe data de 10 octombrie, la locuinţa unui aşa-zis prieten de familiedin Geoagiu-Băi, unde copila se dusese însoţită de doi fraţi şi unchiul matern. Proprietarul locuinţei ar fi chemat-o pe minoră într-o încăpere, sub pretextul că o va lăsa să se joace pe calculator, iar când minora a ajuns în acea cameră, acesta ar fi întreţinut un act sexual cu ea, relatează poliţiştii, potrivit News.ro.

Dosar penal şi măsuri luate împotriva suspectului

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de viol asupra unui minor. Cercetările sunt continuate de Poliţia Staţiunii Geoagiu, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Orăştie.

Marţi, poliţiştii au executat un mandat de percheziţie domiciliară la locuinţa suspectului, un bărbat de 70 de ani. Au fost ridicate mijloace materiale de probă considerate relevante pentru cauză. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, a fost condus la Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Deva şi va fi prezentat în curând instanţei pentru aplicarea unei măsuri legale.

