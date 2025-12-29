search
Luni, 29 Decembrie 2025
Perspective privind prima convorbire Zelenski-Putin în cinci ani după discuțiile din Florida. Cum a decurs ultima discuție telefonică între președinții rus și ucrainean

Război în Ucraina
Publicat:

Discuțiile din Florida între președintele Donald Trump și Volodimir Zelenski ar putea netezi calea pentru prima convorbire telefonică între președintele ucrainean și rus Vladimir Putin în peste cinci ani, a declarat o sursă familiarizată cu discuțiile, citată de FOX News.

image

Vizita lui Zelenski la Mar-a-Lago a fost prezentată ca un pas înainte în efortul diplomatic pentru pace condus de Trump, iar potrivit sursei citate, dincolo de această întâlnire, facilitarea unui apel telefonic direct Zelenski-Putin ar fi o „victorie diplomatică” pentru președintele american.

„Dacă Putin s-ar fi alăturat unei convorbiri telefonice duminică, aceasta ar fi fost cel mai mare progres în pregătirea discuțiilor de pace și primul pas real în procesul de pace”, a declarat aceasta, sub rezerva anonimatului, pentru Fox News Digital.

„Aceasta ar fi o victorie diplomatică pentru președintele Trump”, a subliniat această sursă anonimă.

„Trump pare a fi cel mai de succes mediator pentru că cei doi, Putin și Zelenski, se percep reciproc în termeni emoționali, or aceasta este o provocare.”

Președintele SUA a confirmat duminică, într-o postare pe Truth Social, că a vorbit cu omologul său rus înainte de întâlnirea cu liderul ucrainean, el catalogând conversația drept „bună și foarte productivă”.

„Sunt convins că avem elementele necesare pentru o înțelegere”, a declarat președintele american reporterilor după sosirea acestuia în Florida duminică, adăugând că are convingerea că procesul „poate avansa foarte rapid”.

„Cred că suntem în etapele finale ale discuțiilor, vom vedea”, a spus Trump.

„Altminteri, va continua mult timp de acum înainte. Fie se va termina, fie va continua mult timp, iar milioane de oameni vor fi uciși”, a subliniat el.

Întâlnirea de la reședința de la Mar-a-Lago a avut loc la câteva zile după ce Zelenski declarase că a avut o „conversație bună” cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, care au fost prezenți și la discuțiile de duminică.

Volodimir Zelenski s-a pregătit temeinic pentru vizita în Florida

Președintele ucrainean a avut probabil emoții mari înainte de întrevederea lui Trump, a declarat aceeași sursă.

„Zelenski este de obicei foarte nervos înainte de astfel de conversații cu președintele Trump”, a spus sursa. „Dedică mult timp și studiază notițele pe care Departamentul de Politică Internațională și Ministerul de Externe le pregătesc pentru el.”

Întrevederea de duminică a marcat treia întâlnire față în față între Trump și Zelenski de la revenirea lui Trump în funcție.

În centrul discuțiilor s-a aflat planul de pace în 20 de puncte, susținut de SUA și rezultatul a săptămâni de negocieri, pentru care ar fi necesar un compromis din partea Kievului și Moscovei pentru a se angaja în discuții și, eventual, a avea loc o convorbire directă între Putin și Zelenski, a declarat sursa.

Ultima convorbire telefonică Zelenski-Putin

„Singurul obstacol este că Putin a refuzat să mai discute cu Zelenski din iulie 2020, când au vorbit despre scandalul Wagner și operațiunea eșuată de arestare a militanților ruși din gruparea Wagner.”

„După aceea, Zelenski a încercat în repetate rânduri să vorbească cu Putin, dar acesta a refuzat.”

„Au existat oportunități pentru o conversație și în august și în septembrie 2024, dar acestea s-au volatizat din nou în momentul în care Ucraina a invadat regiunea Kursk”, a declarat sursa.

Ultimul contact direct dintre cei doi lideri a urmat unei operațiuni ucrainene eșuate care a vizat mercenari ai grupării Wagner, în prezent desființată.

Serviciile de informațiilucrainene i-au ademenit pe mercenari în Belarus și aveau planuri să-i intercepteze în călătoria lor de la Minsk la Istanbul, înainte de a-i aresta, potrivit The Kyiv Independent .

„Ultimul apel dintre Zelenski și Putin a avut loc în timp ce Ucraina încerca să captureze un grup luptători Wagner”, a declarat sursa. „Operațiunea a eșuat.”

Chiar înainte ca comunicațiile să se întrerupă complet, relațiile dintre cei doi lideri erau tensionate, a amintit aceasta.

„Înainte de acel moment din 2020, apelurile dintre Zelenski și Putin nu au fost niciodată prietenoase și a existat întotdeauna tensiune între ei. În timpul discuțiilor, Putin a fost de fiecare tăcut, în timp ce Zelenski a încercat să stabilească un contact.”

„Zelenski s-a comportat întotdeauna supus față de Putin și s-a prefăcut bine dispus, aproape ca și cum ar fi jucat un rol pe scenă. Vorbea mult și citea din notițe, de teamă să nu omită ceva””, a explicat sursa.

„Când Putin nu spunea nimic, Zelenski îl întreba mereu politicos: «Ce părere ai, Vladimir Vladimirovici?»”

„Putin nu a fost niciodată vorbăreț”, a spus sursa.

Discuțiile din Florida au avut loc în contextul în care Kievul a semnalat o posibilă schimbare în postura sa de negociere. Zelenski a declarat că planul în 20 de puncte, despre care oficialii americani spun că este definitivat în proporție de aproximativ 90%, ar putea include retrageri limitate ale trupelor ucrainene din anumite părți din estul Ucrainei fără a recunoaște oficial controlul rusesc, împreună cu înființarea unor așa-numite zone demilitarizate.

De asemenea, președintele ucrainean a propus supunerea planului unui referendum național însă doar dacă Moscova acceptă un armistițiu de 60 de zile.

Zelenski a trasat o linie roșie clară în ceea ce privește garanțiile de securitate, insistând că Ucraina are nevoie de asigurări obligatorii din punct de vedere juridic din partea SUA pentru a descuraja viitoarele agresiuni rusești.

„Pentru noi, este foarte important să existe un semnal clar că dorim garanții de securitate obligatorii din punct de vedere juridic”, a declarat Zelenski jurnaliștilor ucraineni sâmbătă. „Acest lucru depinde în primul rând de președintele Trump”, a adăugat el.

„Ucraina este dispusă să facă tot ce este necesar pentru a opri acest război”, a scris Zelensk pe X.

„Pentru noi, prioritatea numărul unu — sau singura prioritate — este încheierea războiului. Pentru noi, prioritatea este pacea. Trebuie să fim puternici la masa negocierilor. Pentru a fi puternici, avem nevoie de sprijinul lumii: al Europei și al Statelor Unite.”

SUA

Top articole

