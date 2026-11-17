Lipsa mecanicilor auto începe să afecteze tot mai multe service-uri din România. Atelierele întâmpină dificultăți în găsirea angajaților, iar unele reparații durează mai mult decât ar trebui. Deficitul de personal poate pune presiune și pe tarifele pentru manoperă, într-o perioadă în care numărul mare de mașini vechi menține cererea pentru reparații.

Deficitul de personal calificat îngreunează programările. Foto: arhivă

Potrivit Adevărul Financiar, care citează un comunicat din martie 2025 al Patronatului Operatorilor de Service Auto (POSA), 75% dintre atelierele incluse în statisticile organizației întâmpinau dificultăți la recrutare. Aproximativ 60% raportau întârzieri în predarea autoturismelor din cauza lipsei tehnicienilor.

Personalul insuficient apasă pe costurile atelierelor

Peste 40% dintre service-urile cuprinse în datele POSA aveau probleme majore de recrutare, iar aproximativ 30% considerau că riscă să își închidă activitatea în următorii cinci ani dacă nu găsesc angajați.

Atelierele mici sunt deosebit de vulnerabile: plecarea unui mecanic experimentat poate reduce numărul lucrărilor acceptate și poate da peste cap programările. Pentru a păstra specialiștii sau a atrage alții, firmele trebuie să ofere salarii competitive, pe lângă acoperirea cheltuielilor cu spațiile, energia și echipamentele.

Presiunea acestor costuri se poate reflecta în tariful manoperei. POSA a avertizat asupra efectelor deficitului de personal asupra prețului și duratei reparațiilor, fără să indice însă cu cât s-ar putea scumpi lucrările exclusiv din acest motiv.

Ofertele de muncă citate de „Adevărul Financiar” ilustrează diferențele dintre angajatori. În septembrie 2026, o firmă din Reșița oferea, prin platforma ANOFM, între 3.000 și 6.000 de lei net unui mecanic cu mai puțin de trei ani de experiență. În noiembrie, o companie din Ploiești anunța între 3.000 și 5.000 de lei net pentru o experiență de trei până la cinci ani. Acestea sunt exemple de oferte, nu un salariu mediu al sectorului.

Un parc auto vechi menține cererea de reparații

Dificultățile de recrutare se suprapun peste nevoile unui parc auto numeros și îmbătrânit. Raportul „Vehicles on European Roads 2026” al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), citat de publicație, indică aproximativ 8,45 milioane de autoturisme în România la sfârșitul anului 2024.

Numărul era cu 4,2% mai mare decât în 2023, față de o creștere de 1,4% la nivelul Uniunii Europene. Vârsta medie a autoturismelor din România ajungea la 15,6 ani în 2024, în timp ce media europeană era de 12,7 ani.

Aproape șapte milioane dintre autoturismele înregistrate în România aveau peste zece ani. Pentru ateliere, acest parc auto înseamnă o cerere constantă de întreținere și reparații, pe care trebuie să o acopere cu personalul disponibil.

Formarea tinerilor și recrutarea din străinătate, soluții cu costuri

POSA pune deficitul și pe seama pregătirii insuficiente a noilor generații, a interesului redus pentru meserie și a plecării specialiștilor în străinătate. Formarea unui mecanic capabil să execute singur lucrări complexe cere practică, timp și investiții din partea angajatorului.

Datele Ministerului Educației prezentate în articol arată o creștere a numărului de elevi înscriși în clasa a IX-a în învățământul dual, de la 2.568 în anul școlar 2017-2018 la 7.087 în 2024-2025. Cifrele acoperă toate calificările, nu doar pregătirea pentru domeniul auto.

Implicarea service-urilor în pregătirea elevilor poate include locuri de practică, acces la echipamente și îndrumarea oferită de mecanicii cu experiență. Beneficiile pentru recrutare apar însă în timp, în vreme ce cheltuielile trebuie suportate încă din perioada de formare.

Unele firme caută lucrători în afara Uniunii Europene, dar această variantă presupune costuri de recrutare, cazare și integrare. În comunicatul din martie 2025, POSA susținea că obținerea avizelor necesare putea dura între șase și 12 luni.

Patronatul solicită reducerea taxării muncii în reparațiile auto, simplificarea recrutării lucrătorilor străini și facilități fiscale pentru firmele care pregătesc tineri. Până la acoperirea posturilor vacante, consecințele pentru clienți pot rămâne programările mai greu de obținut, reparațiile întârziate și presiunea asupra facturii de service.