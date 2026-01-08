Polițist din Arad, trimis în judecată după ce a omis sesizarea din oficiu și începerea urmăririi penale într-un caz de viol asupra unui minor

Un polițist din Arad a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, după ce nu a întocmit actele pentru sesizarea din oficiu privind un viol asupra unui minor şi nu a dispus începerea urmăririi penale.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au transmis, joi, că un poliţist a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

„În cursul lunii aprilie 2025, în calitate de organ de cercetare al poliţiei judiciare, nu a întocmit proces verbal de sesizare din oficiu cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de viol asupra unui minor şi nu a dispus începerea urmăririi penale în cauză şi, suplimentar, în cursul lunii iunie 2025, a deţinut fără drept cantitatea de 17 cartuşe de vânătoare, calibrul 16 mm, pentru care nu avea autorizaţie de deţinere”, au arătat procurorii.

Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre soluţionare Judecătoriei Lipova.