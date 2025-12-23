Bărbat trimis în judecată după ce le-a promis unor persoane angajarea în MAI, contra unor sume de mii de euro

Un bărbat de 33 de ani, din Arad, a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă, după ce ar fi promis unor persoane diverse posturi la stat, în cadrul unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, promisiune pentru care ar fi primit mii de euro.

Faptele ar fi avut loc în toamna anului 2023, potrivit Agerpres.

„Inculpatul FL, în cursul lunii septembrie 2023, a pretins şi primit de la martorii denunţători MDF şi MPC sumele de 8.000 de euro şi 7.000 de lei, în mai multe tranşe, în schimbul promisiunii că îi va ajuta să se angajeze în instituţii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv la Poliţia de Frontieră Oradea şi la Subunitatea de Pompieri din oraşul Ineu, lăsându-i să creadă pe cei doi că are influenţă asupra unor funcţionari publici cu putere de decizie în ceea ce priveşte efectuarea angajărilor din cadrul acestor instituţii", precizează Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, bărbatul are 36 de ani

Individul a fost trimis în judecată în stare de libertate, pentru trafic de influenţă, iar dosarul va fi judecat de Tribunalul Arad.