Un tată și un fiu s-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad. Ambele victime au decedat

Două persoane au fost găsite decedate, marți, după ce au căzut de la mare înălțime de pe un bloc situat pe Calea Romanilor din municipiul Arad. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea lor, fiind constatat decesul ambilor bărbați.

La locul incidentului au intervenit de urgență un echipaj SMURD de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul Detașamentului Arad, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Zona a fost delimitată de polițiști pentru efectuarea cercetărilor.

„La sosirea echipajelor medicale au fost identificate două victime, care prezentau leziuni incompatibile cu viața. Este vorba despre doi bărbați în vârstă de aproximativ 50, respectiv 30 de ani. Decesul celor două persoane a fost constatat de către echipajul medical, iar cazul a rămas în atenția autorităților abilitate pentru efectuarea cercetărilor ulterioare”, a transmis slt. Ruxandra Klein, purtătorul de cuvânt al ISU Arad.

Din datele preliminare, se pare că cei doi s-ar fi aruncat de la etajul 10, din zona balconului și a încăperii destinate aruncării gunoiului.

Surse apropiate anchetei au precizat că cei doi bărbați sunt tată și fiu, în vârstă de 57, respectiv 27 de ani, ambii dn județul Vaslui. Aceștia ar fi venit la Arad pentru a închiria un apartament în imobilul respectiv, potrivit presei locale.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să stabilească cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.