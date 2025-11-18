O femeie a fost bătută de partenerul ei chiar în secția de poliție, în timpul unei dispute privind locuința

Un bărbat din județul Arad a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce și-a agresat concubina chiar în sediul Poliției din Chişineu Criş, în timpul unei dispute privind locuința comună.

Potrivit procurorilor, incidentul s-a petrecut pe 14 noiembrie, când bărbatul, din satul Nădab, a fost adus de polițiști de la locuința sa pentru clarificarea conflictului locativ.

În momentul în care a intrat în sediul Poliției din Chişineu Criş, bărbatul s-a năpustit asupra concubinei sale, lovind-o cu pumnul în față și trăgând-o de păr.

Cercetările au mai arătat că, în timp ce polițiștii interveneau pentru a-l imobiliza, agresorul „a trântit-o pe femeie la pământ”.

Femeia nu a dorit să depună plângere prealabilă împotriva concubinului său, motiv pentru care polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru violență în familie.

„Cercetările continuă pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt și a stabilirii răspunderii penale a inculpatului”, au precizat procurorii.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile împotriva bărbatului.