Joi, 8 Ianuarie 2026
Adevărul
Femeia acuzată că și-a ucis mama pentru o moștenire de un milion de euro a contestat arestul. Ce a decis Curtea de Apel Alba Iulia

Publicat:

Femeia de 38 de ani din Sibiu, acuzată că, în 2024, și-a ucis mama cu substanțe sedative, ajutată de o asistentă de la Camera de Gardă a Spitalului Orășenesc din Cisnădie, a contestat arestul preventiv.

Screenshot 2025 12 29 125357 jpg

Cererea de contestare a măsurii arestului preventiv i-a fost respinsă de Curtea de Apel din Alba Iulia, potrivit Știrilor Pro Tv

Potrivit anchetatorilor, fapta femeii a fost premeditată. Suspecta ar fi fost ajutată de o angajată a spitalului din Cisnădie să comită crima.

Ulterior, fiica a vândut bunurile mamei și s-a mutat în Dubai. În luna decembrie, s-a întors în țară pentru a vinde o casă și așa a fost prinsă de anchetatori, care intraseră deja pe fir.

Fiica victimei și asistenta sunt cercetate pentru omor calificat.

Filmul șocant al crimei

Amintim că fiica, în vârstă de 38 de ani, dar și asistenta medicală, în vârstă de 46 de ani, au fost arestate preventiv la finalul anului trecut, fiind acuzate de omor calificat.

„Referitor la moștenire nu sunt încă finalizate cercetările. Dar la acest moment știm că este vorba de cel puțin trei imobile în județul Sibiu, având o valoare cumulată de peste un milion de euro”, explica, pe 29 decembrie, procurorul-șef al Secției Judiciare din Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, Dan Simion, potrivit Agerpres. 

Anchetatorii spun că, în iunie 2024, fiica victimei i-a strecurat acesteia substanțe sedative în ceai, iar după ce femeia a adormit, asistenta medicală i-a injectat o cantitate de sedativ suficientă pentru a-i provoca decesul.

Pentru a fi sigure că victima nu supraviețuiește, cele două au asfixiat-o cu o pernă.

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanțele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aștepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanță cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a îi provoca decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, a precizat procurorul Dan Simion, într-un comunicat de presă.

După decesul mamei, fiica a vândut bunurile moștenite și a plecat în Dubai, revenind în Sibiu în această lună pentru a vinde o casă, fiind prinsă de anchetatori.

Potrivit presei locale, ancheta ar fi fost declanșată după ce un apropiat al femeii omorâte ar fi sesizat autoritățile precizând că există o serie de neconcordanțe între spusele fiicei și situația de fapt. Persoana respectivă le-ar fi spus anchetatorilor că au existat, în trecut, diverse neînțelegeri între mamă și fiică, existând posibilitatea ca femeia să fi fost omorâtă. 

Citește și: Un bărbat și o femeie, reținuți la Sibiu pentru crimă. Au ucis în bătaie un bărbat şi l-au îngropat pe un teren

Cazul decesului femeii a fost deschis în urma unor informații primite de anchetatori”, a adăugat procurorul.

Cine era Codruța Notar

Codruța Notar (victima) era o femeie respectată în Sibiu. Și-a construit o carieră solidă, conducând o firmă cu zeci de angajați și fiind expert contabil. La aflarea veștii despre moartea ei, în iunie 2024, mulți prieteni și colaboratori au rămas șocați, neputând să înțeleagă cum s-a stins atât de fulgerător.

„Soarele a apus pentru o ființă atât de dragă, lăsând în urmă multă durere, tristețe și multe întrebări fără răspuns. Golul lăsat în suflet este infinit, lacrimile nu se pot opri, cerurile plâng, inima nu poate să accepte această pierdere, suntem șocați cu toții. A fost un exemplu demn de urmat pentru noi toți, care am avut numai lucruri bune de învățat. Te vom purta în sufletele noastre, pentru întotdeauna, doamna Codruța Notar și nu vom uita niciodată că am avut șansa de a cunoaște un om atât de minunat așa cum te știm cu toții. Drum lin printre stele, diamantul nostru”, se arată într-unul dintre mesajele de condoleanțe transmise pe 10 iunie 2024.

Spitalul face anchetă

La Spitalul Orășenesc din Cisnădie au început verificări interne după arestarea asistentei medicale. „Vom face o anchetă la spital pentru posibilă sustragere de substanțe”, a declarat primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan.

Maria-Delia Mincă, managerul unității a anunțat suspendarea contractului individual de muncă al asistentei începând cu data de 29 decembrie și demararea unei anchete interne privind gestionarea medicației cu regim special în Camera de Gardă.

„Dacă vor exista solicitări din partea autorităților, investigațiile vor fi extinse în funcție de cerințe”, se arată în comunicatul transmis de conducerea unității medicale.

De asemenea, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Sibiu a transmis că face verificări la Spitalul Cisnădie, după ce o asistentă a fost reţinută şi apoi arestată preventiv, sub acuzaţia că a fost implicată într-o crimă. 

„Privitor la ancheta care vizează o persoană care şi-a desfăşurat activitatea în Spitalul Orăşenesc Cisnădie, DSP Sibiu, prin Serviciul Control în Sănătate Publică, s-a autosesizat şi a demarat o procedură de verificare a modului de manipulare în cadrul spitalului, a substanţelor din clasa benzodiazepinelor sau a altor medicamente înrudite cu acestea, substanţe cu regim special de gestionare”, spunea, la sfârșitul lunii decembrie, directorul executiv al DSP Sibiu, Horaţiu Cojocaru.

Sibiu

