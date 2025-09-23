Femeie bătută și sechestrată în Vrancea. Polițiștii au salvat-o la timp

Polițiștii vrânceni au salvat marți o femeie aflată în pericol iminent, după ce aceasta a fost bătută și sechestrată într-un imobil de un bărbat.

Polițiștii din Odobești, județul Vrancea, au intervenit salvator, marți, după o sesizare privind posibila sechestrare și agresare a unei femei de 35 de ani.

Femeia a fost găsită într-o locuință din comuna Jariștea, închisă într-o cameră și prezentând leziuni la nivelul feței. Când au ajuns polițiștii, aceștia au găsit ușa legată cu sârma. Colega de muncă a femeii sechestrate a fost cea care a anunțat polițiștii, indicând ca făptaș un bărbat.

”Intervenția promptă a echipei formate din comisar-șef de poliție Leu Adrian, subcomisar de poliție Drugă Daniel Ionuț, agent de poliție Pepene Marian, agent-șef principal de poliție Chetreanu Costel și agent de poliție Valesăreanu Dorin, care au observat o ușă legată cu sârmă și au pătruns cu forța, a fost decisivă pentru salvarea victimei. Atitudinea disimulată a bărbatului a stârnit suspiciuni polițiștilor”, potrivit unui comunicat de presă al IPJ Vrancea.

Victima a primit imediat ajutor, iar cazul este cercetat de Serviciul de Investigații Criminale Vrancea, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și luarea măsurilor legale.

În urma evaluării riscului, a fost emis ordin de protecție provizoriu împotriva agresorului, cu monitorizare electronică.