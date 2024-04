Campionul României la breaking. Bogdan Nedelciu pregătește copiii în dansul străzii VIDEO

Arădeanul Bogdan Nedelciu (24 ani), alias Beat the Young Hustler, membru al lotului olimpic de breaking al României, a câștigat pentru a patra oară titlul de campion național la acest stil de dans de stradă.

În weekendul 20-21 aprilie 2024, la Complexul Sportiv Silva din București s-a desfășurat Campionatul Național de Breaking (breakdance-ul din anii '80-'90, dansul de stradă), cu un juriu de top internațional. Prezenți la această competiție au fost și sportivii arădeni, care sunt de temut în arenă.

Copiii antrenați de el, pe podium

Bogdan Nedelciu din Arad face parte din lotul național al Romaniei si a participat la toate competițiile organizate sub egida forului mondial de breaking. Este campion incontestabil la breaking, precum și antrenor în ascensiune.

El a repurtat un mare succes cu copiii antrenați de el, având ocupanți pe podium la toate categoriile la care au participat: locul 1, 2, 3 la categoria de vârsta 13-15 ani, locurile 2, 3, 4 la categoria de vârsta 10-12 ani, locul I pe echipe pentru a doua oară consecutiv.

„A fost multă muncă, dar și rezultate pe măsura pasiunii lor“, a declarat Bogdan Nedelciu.

„Începand cu sezonul competițional trecut, am început să pregătesc copii mai intens, în special pentru concursuri internaționale. În cariera unui breaker e foarte important acest aspect, fără de care nu se poate ajunge la un nivel înalt. Totuși, concurăm și la nivel național și sunt foarte mulțumit de prestația tuturor și de rezultatele obținute la Campionatul Național de Breaking. Copiii sunt într-o continuă evoluție și pot zice ca au «prins microbul» breaking-ului deja. Văd în toți deja niște băieți seriosi și dedicați”, a declarat arădeanul Bogdan Nedelciu, alias Beat the Young Hustler.

Ca motto și motivație, lui Bogdan îi place sa spună: „Campionii cresc campioni“. Și asta dorește să facă.

Arădeanul este cotat pe locul 115 în clasamentul mondial, din peste 500 de sportivi din toată lumea.

Ce este Breaking-ul

Breaking-ul, cunoscut şi ca B-boying, este un stil de dans de stradă care s-a format și s-a dezvoltat ca parte a culturii hip-hop, în rândul tineretului afro-american, iar mai târziu și în rândul tinerilor hispanici din New York.

Acest stil de dans îşi are originea în anul 1969, în James Brown şi în hit-ul său, la vremea aceea, "Get on the Good Foot".

Afrika Bambaataa este întemeietorul uneia dintre primele echipe de b-boy, The Zulu Kings. Însă cea mai cunoscută trupă de b-boy este Rock Steady Crew, înfiinţată în 1977, în Bronx.