search
Luni, 25 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Analiză Reducerea cheltuielilor bugetare, o luptă fără sfârșit. „Dacă nu se schimbă nimic, ne vom afunda într-un deficit și mai mare”

0
0
Publicat:

O temă care a prins contur în ultimele luni, de la preluarea mandatului miniștrilor din cabinetul condus de Ilie Bolojan, este lupta cu aparatul de stat. În timp ce reacțiile miniștrilor sunt justificate de rezistența în fața reformei instituțiilor și companiilor de stat, situația în care se regăsește Executivul este una cu două tăișuri.

FOTO Guvernul României
FOTO Guvernul României

Un vârf al acestei „campanii” a fost atins în momentul demisiei fostului vicepremier Dragoș Anastasiu, care a plecat lăsând să se înțeleagă că demisia sa vine pe fondul rezistenței în fața reformei companiilor de stat. În realitate, trecutul fostului vicepremier a scos la iveală dezinformări sau informații pe care acesta a omis să le expună public. Acum ministrul Economiei, Radu Miruță, acuză existența unui „diavol fără chip” în minister, care ar fi permis conduceri ilegale la șase companii de stat.

În paralel, confruntată cu protestatarii sindicatelor din Silvicultură, ministra Mediului, Diana Buzoianu, spune că „Romsilva nu va mai fi terenul de joacă pentru partidele politice, pentru toţi şmecherii care până acum şi-au luat toate beneficiile posibile”. 

Nu este un tip de discurs regăsit de regulă chiar în interiorul cabinetului guvernamental, ci mai degrabă în opoziție. Situația Cabinetului Bolojan, formată din 4 partide aflate la poluri diferite, PSD, PNL, USR și UDMR, în contextul creșterii polului suveranist, este una aparte, punctează analiștii.

„În coaliția de guvernare sunt partidele care au contribuit în fosta guvernare la situația dificilă din punct de vedere bugetar” - Ion M. Ioniță, redactor-șef Historia

„Ei nu au decât o șansă să facă niște reforme. Dacă nu se schimbă nimic, ne vom afunda într-un deficit și mai mare. De fapt, asta este lupta foarte puternică, între cei care vor să nu se schimbe nimic și cei care sunt constrânși, cum este Guvernul Bolojan, să ia măsuri. (...) Sunt două niveluri: guvernul care este silit să ia niște măsuri pentru că nu poate după să se mai împrumute și să plătească pensiile și salariile. Asta este realitatea. Al doilea nivel este al celor care nu vor să se schimbe nimic, vor să își păstreze avantajele pe care le au acum. Acest al doilea nivel este chiar în interiorul partidelor politice pentru că politicul a fost obișnuit să căpușeze toate aceste structuri de stat. (…) Ilie Bolojan și miniștrii încearcă să pună în aplicare niște reforme și întâmpină o opoziție inclusiv din interiorul propriilor partide, care sunt cuplate la avantaje conform schemei de până acum”, explică Ion M. Ioniță.

„E o falie care e foarte relevantă în societatea românească” - George Jiglău, politolog

„Sunt mai mult de două tăișuri, cred, în toată povestea asta, pentru că depinde de cum percepe fiecare cetățean toată discuția asta, dincolo de felul în care comunică specific politicienii”, punctează politologul George Jiglău.

Specialistul amintește de veșnică disputa: privații care cred ca țin tara pe linia de plutire vs bugetării risipitori. În timp ce acest tip de discurs poate aduce victorii de moment sau o creștere a popularității unui ministru, rezultatul integral contribuie și mai mult la polarizarea societății. „E o falie care e foarte relevantă în societatea românească. De multe ori vorbim despre altele, europeni vs. suveraniști și așa mai departe mai recent. Mai sunt și altele în trecut. Dar disputa asta între unii care risipesc banii și alții care duc țara în spate mi se pare foarte periculoasă.

Și, din nou, de aici încolo, fiecare cetățean se regăsește în funcție de unde este el în toată povestea asta. Unii sunt în sistemul public, unii sunt în sistemul privat, unii sunt antreprenori în sistemul privat și plătitori de salarii, alții sunt angajați în sistemul privat. Unii sunt în zona rurală, profund afectați de dezavantaje sociale, sărăcie, lipsă de oportunități, inegalități de toate felurile (...) Din toată dinamica asta, dacă o punem laolaltă, nu cred că rezultă o creștere a încrederii în instituții sau în sistemul public”, mai punctează politologul George Jiglău.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
digi24.ro
image
România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini
stirileprotv.ro
image
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse și proteste dure
fanatik.ro
image
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
libertatea.ro
image
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din Masivul Iezer lângă prietenii morţi
observatornews.ro
image
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Prima condamnare după protestele ”Turul 2 înapoi”. Ce pedeapsă a primit susținătorul lui Călin Georgescu care a lovit un jandarm cu pumnul
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cu Maria Sharapova în sală, Serena Williams și-a început discursul și ce a urmat a surprins pe toată lumea
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
Nuntă de coșmar în Râmnicu Vâlcea! Un bărbat a tras mai multe focuri de armă într-o mașină în care se afla o mireasă
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Armata obligatorie, dar plătită cu 2.300 de euro pe lună, miercuri se votează proiectul în Parlament
romaniatv.net
image
Amenzi uriașe pentru românii care locuiesc la sate. Măsură inedită pentru proprietarii de animale
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu preotul homosexual de la Schitul Stânișoara care s-a filmat scandalos cu „iubi”. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică rolul lui în biserică
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Cătălina Grama: „Nu am visat sǎ devin actrițǎ în copilǎrie. Visam sǎ devin balerinǎ sau medic‟

Click! Sănătate

image
Problemele sexuale ale bărbaţilor pot avea această cauză!