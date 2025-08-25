Proiect: Scutire de TVA pentru firmele românești mici în toată Uniunea Europeană

Firmele mici din România vor beneficia de scutire de TVA nu doar pe plan local, ci și în alte state membre ale Uniunii Europene, dacă nu depășesc plafonul unional de 100.000 euro și cel aplicabil în țara respectivă, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență.

În prezent, legislația națională în domeniul TVA reglementează posibilitatea întreprinderilor mici, respectiv a persoanelor impozabile stabilite în România care înregistrează o cifră de afaceri sub plafonul de scutire de TVA de 300.000 lei, de a aplica regimul special de scutire prevăzut la art. 310 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul acestui regim, întreprinderile mici nu colectează TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate, dar nici nu pot deduce TVA aferentă achizițiilor.

Ministerul Finanțelor propune o ordonanță prin care firmele cu cifră de afaceri redusă vor putea aplica regimul special de scutire de TVA și în alte state ale Uniunii Europene, nu doar în România.

Măsura transpune directivele europene și este valabilă pentru companiile care nu depășesc plafonul unional de 100.000 euro.

Practic, o firmă românească va putea activa în mai multe țări din UE păstrând statutul de neplătitoare de TVA, ceea ce înseamnă costuri mai mici și mai puțină birocrație.

CE declanșase deja procedura de infringement

În sprijinul urgentării aprobării actului normativ, Ministerul Finanțelor a invocat primirea de către România a scrisorii de punere în întârziere nr. INFR(2025)0097>INFR(2025)0101 C(2025) 800/24 a Comisiei Europene privind:

- cauza 2025/0097, procedură de infringement având ca obiect netranspunerea în termen a Directivei (UE) 2020/285 a Consiliului din 18 februarie 2020 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici și a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește cooperarea administrativă și schimbul de informații în scopul monitorizării aplicării corecte a regimului special pentru întreprinderile mici, și

- cauza 2025/0098, procedură de infringement având ca obiect netranspunerea în termen a Directivei (UE) 2022/542 a Consiliului din 5 aprilie 2022 de modificare a Directivelor 2006/112/CE și (UE) 2020/285 în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată.

„Neadoptarea în regim de urgență a legislației pentru transpunerea celor două directive ar avea drept consecință continuarea procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României pentru nerespectarea obligațiilor ce îi revin în calitate de stat membru al Uniunii Europene, cu posibile consecințe pecuniare”, se menționează în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Plafonul din UE este de 100.000 de euro pentru firmele neplătitoare de TVA

Una dintre cele mai importante modificări propuse de Ministerul Finanțelor privește armonizarea regimului special pentru întreprinderile mici la nivel european. Până acum, micile companii puteau aplica scutirea de TVA doar în țara în care erau înregistrate. Directiva (UE) 2020/285 schimbă acest principiu, permițând aplicarea scutirii și în alte state membre, dacă sunt respectate anumite condiții.

Astfel, o firmă românească ce nu depășește plafonul anual de 100.000 de euro la nivelul Uniunii va putea solicita aplicarea regimului special și în alte state membre, atâta timp cât nu depășește plafonul local din țara respectivă. În oglindă, firmele mici din alte state vor putea beneficia de scutire și în România. Pentru acestea, ANAF va atribui un cod individual de identificare cu sufixul „EX”, care le confirmă dreptul de a opera sub regimul special.

Directiva (UE) 2022/542 aduce alte schimbări relevante. Ea clarifică modul de taxare pentru servicii culturale, educaționale, sportive sau de divertisment prestate online sau cu participare virtuală. De acum, TVA se va aplica în statul de consum – acolo unde clientul este stabilit sau își are reședința. Practic, se evită situațiile în care o firmă facturează servicii virtuale la cote diferite doar pentru că este stabilită într-un alt stat membru.

Regim tranzitoriu

Un alt punct important privește regimul tranzitoriu. Companiile care, până la 1 septembrie 2025, depășesc plafonul vechi de 300.000 lei, dar nu și pe cel nou, de 395.000 lei, nu vor fi obligate să se înregistreze imediat în scopuri de TVA. Acestea vor putea solicita scoaterea din evidență și revenirea la regimul de scutire, dacă respectă condițiile privind cifra de afaceri din 2024 și 2025.

Beneficiile pentru mediul de afaceri sunt semnificative: reducerea birocrației, simplificarea conformării și eliminarea barierelor pentru firmele mici care își desfășoară activitatea peste granițe.

Conform Ministerului de Finanțe, această schimbare va încuraja comerțul transfrontalier și va oferi o mai mare flexibilitate întreprinderilor mici. În același timp, proiectul introduce mecanisme de raportare și control electronic, pentru a limita riscurile de fraudă și evaziune.

În esență, prin acest proiect de ordonanță, România își aliniază Codul Fiscal la standardele europene, aducând firmele mici mai aproape de piața unică digitală și fiscală a Uniunii Europene.