Curse ilegale de cai în județul Olt. Poliția a intervenit cu luptători ai trupelor speciale. Ce sancțiuni au fost aplicate

Nouă proprietari de cai participanți la un concurs organizat ilegal într-o localitate olteană au fost amendați de polițiști.

Evenimentul întrerupt de polițiști era în desfășurare în comuna Brastavățu, din județul Olt, iar la acesta luau parte numeroși crescători de animale.

„Astăzi, 24 august 2025, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției Orașului Corabia, Secției de Poliție Rurală nr. 3 Corabia, Secției de Poliție Rurală nr. 10 Vișina și cu sprijinul unei grupe de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au desfășurat verificări pe raza comunei Brastavățu, în contextul organizării unui concurs ilegal de frumusețe și viteză cabalină.

În urma acțiunii, au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 13.500 de lei, pentru încălcarea prevederilor art. 3, lit. b), pct. 9 din HG 984/2005 – „deținerea sau transportul de animale neidentificate și neînregistrate, fără documente sanitar-veterinare”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Proprietarii sancționați nu au putut prezenta documente pentru identificarea animalelor.

Polițiștii atrag atenția că „bunăstarea animalelor nu este o opțiune, ci o obligație legală și morală”, iar organizarea de competiții neautorizate, în care animalele sunt supuse stresului sau riscului de vătămare, reprezintă deopotrivă un act de cruzime și o abatere de la normele legale.

Curse ilegale de cai au fost semnalate și în trecut în județul Olt, în cadrul acestora fiind puse în joc sume importante de bani pe care polițiștii le-au identificat atunci în urma perchezițiilor organizate. Cu trei ani în urmă, s-a stabilit că întreceri cu cai au fost organizate, luni la rând, pe un sector de drum comunal care face legătura între orașul Corabia și cartierul Vârtopu.

„Inspectoratul de Poliție Județean Olt va continua să desfășoare acțiuni ferme pentru prevenirea și sancționarea oricăror fapte care pun în pericol animalele, iar cetățenii sunt încurajați să sesizeze orice situație de abuz sau exploatare a acestora”, mai menționează IPJ Olt.