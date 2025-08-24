Video La pas prin orașul infractorilor de unde românii își iau haine contrafăcute. „Toți vânzătorii au cuțite și te curăță de bani”

Doi cunoscuți vloggeri români au mers în Camdem, un oraș aflat în profimitatea Londrei și cunoscut pentru rata mare de infracționalitate. Mulți români își cumpără haine din Camdem, deși cele mai multe sunt contrafăcute și doar imită produsele premium.

Cristi și Denisa au explorat „orașul groazei” din Anglia, Camden. Cunoscut ca unul dintre cele mai periculoase orașe, Camden arată în timpul zilei ca un oraș normal, iar străzile sale sunt animate. O bună parte din oraș arată precum o piață în care sute de vânzători își vând produsele, de regulă contrafăcute, iar clienții se îmbulzesc. Mulți dintre ei sunt români, spun cei doi vloggeri, care au filmat imagini și au arătat prețurile din zonă. „De aici cumpără românii haine de firmă fake! Toți vânzătorii au cuțite la ei și te curăță de bani!”, au spus la început Cristi și Denisa.

„Tot felul de suveniruri, produse la vânzare. Prețurile vi le spunem atunci când le descoperim și noi. Avem un magnet la 2 lire, 5 la 5 lire și 12 magneți la 10 lire. Și dacă toți suntem români, hai să luăm și un magnet cu culorile României. Avem albastru, galben, roșu, deci acesta poate combina puțin Anglia cu România. Dacă toți sunt atâția români în Anglia, foarte mulți nu știu numărul exact, dar mi se pare că în jur de 1 milion și ceva”, au spus tinerii.

Printre steagurile a diferite națiuni se află și tricouri ale unor cluburi importante de fotbal. E vorba în special de marile cluburi londoneze, Arsenal și Chelsea, dar și rivalele lor – Manchester City, spre exemplu. Iar prețurile sunt mult mai mici decât în magazinele oficiale ale cluburilor, ceea ce din start arată că produsele nu sunt originale.

„Ideea e că știți că noi am mai cumpărat cumpărat împreună tricouri ale unor echipe de fotbal din locurile pe care le-am vizitat, dar în Londra am ales să nu facem acest lucru. Sau dacă le vom cumpăra, nu le vom purta aici. Pentru că există o rivalitate destul de mare între Arsenal și Chelsea și asta înseamnă că e posibil să ajungi pe o stradă și să-ți iei bătaie de la fanii uneia dintre echipe, așa că am preferat să ne ferim. Hai să vedem, un tricou de la Arsenal este la 20 de lire, cică ar fi în solduri. Această geacă, tot de la Manchester City, este la 55 de lire și un tricou. Ei sigur vă vor spune că sunt tricouri originale, dar vă obișnuiți deja cu ideea că nu sunt deloc originale dacă cumpărați de la 5 de lire”, au mai spus tinerii.

Case cu sârmă ghimpată ca să descurajeze infractorii

Parfumurile arăbești, alături de haine de de firmă care în realitate sunt contrafăcute și saloanele de tatuaj, întregesc tabloul zonei.

„Prețurile sunt mult mai avantajoase decât în alte zone. Și să ne uităm că englezii și apreciază foarte mult tatuajele. Mulți sunt tatuați. Foarte mulți englezi vedem tatuați. Ei și nemții, mi se pare că rămân cei mai tatuați europeni. Sunt foarte tatuați. Uite, stic aici. Tatuje. 50 de lire. Începând cu 50 de lire. După, dacă vrei să-ți faci piercing. 20 de lire către 40. Și acel domn stă cu acea pancart, ca să știi unde... Se numește King's Tattoo și Piercing.”

Pe străzile din zonă, multe case sunt pictate într-un interesant stil britanic, în timp ce altele sunt transformate în mici redute, ceea ce indică faptul că infracționalitatea este ridicată aici.

„Nu ne apropiem prea tare, pentru că chiar nu știu de ce este sârmă peste tot. Dar, vedeți, în partea de față, aveți tot acea sârmă ghimpată pe gard. Îmi amintește mult de Irlanda de Nord, pentru că așa arătau multe case de acolo. Erau foarte multe probleme. La Belfast, mai exact, dacă cunoașteți. Belfastul e încă un orășel destul de liniștit. În fiecare zi, nu în weekend. N-aveau zile speciale. Și cum am zis, această zonă este cunoscută pentru contrabandă”, a spus Cristi.

Geanta buclucașă

„Poate îmi găsesc geanta de contrabandă”, a decis Denisa. „Dar de ce vrei să ajuți economia ciudată?”, a întrebat-o Cristi. „Nu vreau să o ajut, dar mi-a sărit o geantă în ochi. Nu o să o cumpăr, însă e în jur de 4.000 de euro acea geantă”, a renunțat tânăra, descurajată de prețuri.

Apoi, au negociat pentru o altă geantă. Cei doi au explicat și mecanismul negocierii, dar între timp li s-a cerut de către unii vânzători să nu mai filmeze.

„Acum, noi am avut interacțiunea cu acel domn care nu voia să-i filmăm Rolex-urile acelea originale, dar asta nu înseamnă că toată această zonă are oameni așa ușor de agasat. Doamna de mai devreme este foarte, de fapt a fost foarte prietenoasă cu noi și în general, noi și încercăm să filmăm fețele vânzătorilor, pentru că știm că, în general, nu sunt prea sunt bucuroși de această idee să apară peste tot, ceea ce e normal.”

Prețurile sunt, spun cei doi, mai mici comparativ cu Londra. De altfel, capitala Regatului Unit este unul dintre cele mai scumpe orașe din Europa.

„Prețurile deja sunt mai mici în comparație cu ceea ce găseam în Londra, chiar în zonele acelea mult mai turistice, și mă refer turistice pentru Londra, pentru că aici și Camden este foarte, foarte turistic. Așa ca și mare avantaj pe care îl observ, chiar dacă erau uneori niște mici magazine cu cannabis, am observat că nu miroase deloc a cannabis prin aceste zone, deci dacă vii cu copiii, e destul de ok”, au remarcat tinerii.

La final, la comentariile clipului, tinerii au lansat o provocare pentru urmăritorii lor. „Întrebarea zilei: De ce credeți că orasul Camden este atât de periculos?”

De ce e periculos Camdem

Răspunsurile nu au întârziat. Cei mai mulți internauți au pus acest fapt în legătură directă cu numărul mare de străini.

„Din același motiv pentru care Malmo-Suedia este periculos”, a scris cineva, aluzie la comunitățile mari de arabi din orașul respectiv. „Le plac prea mult macetele”, a fost alt răspuns. „Pentru că sunt prea puțini englezi în toată Anglia”, a fost altă opinie.

„Prețurile par mai mici decât în Londra, dar am aflat în urmă cu 2-3 ani că este foarte periculos, în special în centrul orașului”, a scris altcineva.

„Acest tip de marfă se confiscă în România, sunt controale în piețe și magazine, la noi nu reușești să cumperi așa ceva”, a remarcat altul.

Au existat însă și voci care au susținut că pentru omul de rând orașul nu este chiar atât de periculos cum ar părea la prima vedere.

„Locuiesc în Camden de 9 ani și nu am avut nicio problemă… Cuțitarii au problemele lor cu alții ca ei”, a fost o opinie.

„Cel mai periculos din Anglia? Mulți ar spune că este Luton sau Birmingham. Camden are cluburi cu drogangeală la greu, am fost în câteva, dar nu a fost periculos. În schimb Luton e periculos și ziua”, a fost alt comentariu.

Britanicii nu mai au loc în închisori

Rata infracționalității este foarte ridicată nu doar în Camden, ci aproape peste tot în Marea Britanie. De altfel, relativ recent ministrul Justiției din această țară, Shabana Mahmood, a anunțat limitarea perioadei în care unii infractori pot fi readuși în închisoare. Motivul? Este nevoie de planuri de reducere a supraaglomerării închisorilor.

Drept urmare, vor fi construite noi închisori, însă până atunci mulți infractori vor ieși mai repede din detenție. Ministrul Justiției a avertizat că, în ciuda noilor închisori promise, nu va fi posibil să „construim o cale de ieșire din această criză”. Ministrul a anunțat și că lucrările la trei noi închisori vor începe mai târziu în acest an, dar guvernul se confruntă în prezent cu situația de a rămâne fără spații pentru infractorii de sex masculin până în noiembrie.