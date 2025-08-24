search
Duminică, 24 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Operațiunea „Speranța”. Cum a reușit Donald Trump să planteze în societatea ucraineană iluzia periculoasă a unui final apropiat al războiului

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele american Donald Trump n-a avut nevoie de tancuri sau de întruniri secrete cu agenți ai Kremlinului pentru a destabiliza, chiar și temporar, voința unui popor aflat sub asediu. A fost suficient să rostească, cu ambiguitatea specifică discursului populist, că „pacea este posibilă”, iar „negocierile cu Putin” ar putea aduce sfârșitul războiului „în 24 de ore”.

Donald Trump la Casa Albă, la întâlnirea cu liderii europeni FOTO Profimedia
Donald Trump la Casa Albă, la întâlnirea cu liderii europeni FOTO Profimedia

Această formulă, reluată obsesiv de liderul de la Casa Albă a fost auzită și interpretată, în mod inevitabil, și la Kiev. Iar efectele ei nu sunt doar geopolitice, ci profund psihologice.

Psihologul ucrainean Svitlana Cuniihina avertizează că asemenea mesaje, venite din partea unei figuri internaționale influente, pot declanșa un fenomen insidios: o operațiune de manipulare emoțională în care „speranța”, odată deturnată de la realitate, devine o armă de slăbire a rezistenței interioare.

Speranța ca vulnerabilitate colectivă

Cuniihina a constatat cu surprindere că ideea unor „posibile negocieri între Zelenski și Putin” este luată în calcul ca opțiune serioasă. „Acea persoană – obișnuită cu cinismul și distanțarea profesională – căuta cu înverșunare punctele slabe ale lui Putin, întrebând dacă nu cumva președintele nostru le-ar putea exploata la masa tratativelor”, povestește psihologul într-o conversație cu jurnaliști ai publicației ucrainene Focus.

A fost, spune ea, un semnal de alarmă. Nu pentru că dorința de pace ar fi greșită – ci pentru că iluzia unei păci rapide, „livrate” de puteri străine, este o formă subtilă de abandon moral și politic. Atunci când nu mai crezi în forțele proprii, ci aștepți salvarea de la „marii bărbați ai lumii”, ai deschis deja poarta resemnării.

Sindromul prizonierului: speranța care ucide

Cuniihina evocă celebrul paradox al lui James Stockdale, ofițer american prizonier în Vietnam: în condiții-limită, nu pesimiștii mor primii, ci optimiștii naivi, cei care își construiesc un scenariu ideal și se prăbușesc când realitatea îl spulberă. Și tot ea citează un episod din cartea lui Viktor Frankl, supraviețuitor al lagărelor de concentrare naziste, despre un coleg de detenție care a murit exact în ziua în care speranța lui – că războiul se va termina la o dată anume – s-a dovedit nefondată.

„Este exact pericolul în care intrăm dacă ne agățăm de ideea că pacea poate veni de la Trump sau de la o eventuală întâlnire Zelenski-Putin. Pentru că, atunci când această variantă inevitabil se va prăbuși, prăbușirea interioară a celor care au crezut în ea poate fi iremediabilă”, avertizează psihologul.

O operațiune mai eficientă decât propaganda rusă

Pe parcursul războiului, numeroasele încercări ale Rusiei de a diviza și demoraliza societatea ucraineană prin propagandă, teorii conspiraționiste sau panică orchestrată s-au dovedit, în mare parte, ineficiente. Însă ceea ce Trump a produs – probabil fără intenție, dar cu un efect psihologic masiv – este o operațiune de destabilizare prin inocularea unei speranțe greșite.

„Nu faptul că se opune ajutorului militar sau că îl lingușește pe Putin este cu adevărat periculos – ucrainenii pot face față adversității. Pericolul real vine din faptul că a oferit, pe tavă, o variantă de ieșire care pare ușoară, rapidă, nedureroasă. Și tocmai de aceea este atât de periculoasă.”

Între luciditate și curaj

Ceea ce lipsește astăzi în discursul public este o alternativă onestă. Dacă „negocierile” au ajuns singurul scenariu vehiculat, atunci se creează impresia că nu mai există altă cale – și că rezistența devine inutilă. „Dar este o impresie falsă, și trebuie să o spunem răspicat: nu există scurtături. Nu există pace fără dreptate. Nu există tratative reale cu un regim care nu recunoaște existența celuilalt.”

Aceasta nu înseamnă că trebuie să cădem în deznădejde. Dimpotrivă. Sentimentul de respect față de sine și față de ceilalți – cei care continuă să reziste, să își îngroape morții și totuși să rămână în picioare – este fundamentul unei speranțe mature. Una care nu cere minuni, ci cere timp, răbdare și curaj.

Dacă aștepți ceva de la o fotografie cu Trump și Putin zâmbind în fața camerelor, oprește-te. Nu acolo se scrie sfârșitul acestui război. Ci în tranșee, în atelierele de armament, în spitale și în mințile celor care nu confundă speranța cu amăgirea.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
digi24.ro
image
România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini
stirileprotv.ro
image
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
I-au cerut ajutorul lui ChatGPT pentru a-și organiza vacanța, dar totul s-a transformat într-un coșmar. Ce au putut să pățească doi tineri
fanatik.ro
image
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
libertatea.ro
image
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din Masivul Iezer lângă prietenii morţi
observatornews.ro
image
El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri. Băiatul de 20 de ani și alți 3 prieteni au murit
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Au plecat într-o vacanță timp de 5 zile, iar când s-au întors acasă au avut un șoc. Ce a putut să facă un vecin familiei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cu Maria Sharapova în sală, Serena Williams și-a început discursul și ce a urmat a surprins pe toată lumea
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
Nuntă de coșmar în Râmnicu Vâlcea! Un bărbat a tras mai multe focuri de armă într-o mașină în care se afla o mireasă
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Armata obligatorie, dar plătită cu 2.300 de euro pe lună, miercuri se votează proiectul în Parlament
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu zodiile pe 26 august, când Luna și Marte se întâlnesc
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu preotul homosexual de la Schitul Stânișoara care s-a filmat scandalos cu „iubi”. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică rolul lui în biserică
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Cătălina Grama: „Nu am visat sǎ devin actrițǎ în copilǎrie. Visam sǎ devin balerinǎ sau medic‟

Click! Sănătate

image
Problemele sexuale ale bărbaţilor pot avea această cauză!