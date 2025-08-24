Video Un medic dezvăluie accesoriul de duș pe care nu l-ar folosi niciodată: „Este plin de bacterii și mucegai”

Un medic de familie din SUA a dezvăluit pe rețelele de socializare ce articol de îngrijire nu ar folosi niciodată când face duș, întrucât poate provoca infecții ale pielii.

Sasha Haddad, medic cu peste 1 milion de urmăritori pe TikTok, a enumerat trei obiceiuri din duș pe care le evită – iar unul dintre ele a stârnit dezbateri aprinse online.

Este vorba despre bureții de baie din lufă, o plantă tropicală uscată. Cu toate acestea, bureții de baie din ziua de azi sunt confecționați dintr-o plasă sintetică.

„Este umed, plin de bacterii și mucegai, și nu vrei să-l freci pe pielea ta”, a explicat medicul, potrivit Daily Mail.

Dr. Haddad a recomandat un prosop de baie care poate fi înlocuit regulat sau un scrubber din silicon.

Un utilizator TikTok a întrebat: „De ce nu pot oamenii doar să clătească lufa și să o lase la uscat la soare? Bineînțeles, dacă lași ceva umed într-un spațiu închis, va fi plin de tot felul de lucruri.”

Dr. Haddad a răspuns: „Posibil, dacă cineva folosește un dezinfectant și o lasă la soare, poate avea un efect ușor de dezinfectare. Dar nu cred că toată lumea va face asta de fiecare dată când face duș.”

Avertismentul ei reflectă sfaturile dermatologului din Orlando, J. Matthew Knight, care a îndemnat, de asemenea, oamenii să renunțe la lufa de tip plasă. El a explicat că plasa reține celulele moarte ale pielii eliberate în timpul frecării, creând mediul perfect pentru dezvoltarea germenilor.

Studiile au arătat că lufa poate adăposti bacterii periculoase, inclusiv E. coli, Staphylococcus, Streptococcus și Pseudomonas – toate având potențialul de a provoca infecții grave, chiar amenințătoare de viață.

În videoclipul ei de pe TikTok, Dr. Haddad a mai avertizat că „nu va lăsa pe nimeni să-i pocnească gâtul”, explicând că arterele pot fi afectate, ceea ce poate provoca un AVC.

Comentariile ei au rezonat cu privitorii, care și-au împărtășit propriile experiențe legate de acest pericol puțin cunoscut.

Cineva a scris: „Supraviețuitor tânăr de AVC aici. Nu aș lăsa pe nimeni să-mi pocnească gâtul acum. Acesta este un sfat bun, iar oamenii nu își dau seama de risc. Nici măcar nu mai suport masaje ferme acum.”

Altcineva a adăugat: „Mi s-a crăpat gâtul; artera carotidă s-a disecat și a provocat un AVC, ceea ce a dus la pierderea vederii periferice și a permisului meu profesional de șofer.”

Ultimul lucru pe care Dr. Haddad a spus că nu l-ar face niciodată este să împartă cu altcineva produse de machiaj — în special rimelul — pe care l-a descris drept „cea mai simplă cale de a răspândi infecții oculare”.

Ea a explicat că acestea pot include conjunctivita și urticile (orzul), ambele putând fi dureroase și deranjante.