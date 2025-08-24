CEO-ul BCR: Gradul de încredere dintre români și instituții, asemănător cu cel din țări tribale sau dictaturi

România bate pasul pe loc de un deceniu în ceea ce privește prosperitatea, ocupând locul 45 la nivel global, iar lipsa de încredere între oameni și instituții o plasează abia pe poziția 116 la capital social, atrage atenția Sergiu Manea, CEO-ul Băncii Comerciale Române.

Sergiu Manea, CEO-ul Băncii Comerciale Române (BCR), arată că România stagnează de 10 ani la capitolul prosperitate (Legatum Prosperity Index – avere, educație, sănătate, libertăți, instituții etc. n.r.), pe locul 45 în lume, iar lipsa de încredere între oameni și instituții frânează competitivitatea, potrivit Economedia.ro.

România este pe locul 116 în lume: foarte aproape de țări în care domină relații sociale de natură tribală sau dictaturi

„La capitolul capital social (social capital index – gradul de încredere între oameni și instituții n.r.), România este pe locul 116 în lume, foarte, foarte aproape de țări în care domină relații sociale de natură tribală sau dictaturi”, a spus Sergiu Manea în cadrul Festivalului de Film și Istorii Râșnov, în panelul „Dincolo de consolidarea fiscal, avem nevoie de România competitivă” a precizat CEO-ul BCR.

Șeful BCR a arătat că România are infrastructură bună și penetrare mare a smartphone-urilor, dar are nevoie de educație digitală și digitalizarea serviciilor publice pentru a recupera decalajele.

„Este absolut critic să facem lucrul ăsta, pentru că altfel… În anul de grație 2012 au intrat trei copii la școală, numai doi au ajuns la bacalaureat. […] Pur și simplu nu ne putem permite”, a adîugat Sergiu Manea.

Sergiu Manea este CEO și președinte al Comitetului Executiv al Băncii Comerciale Române. El a preluat conducerea BCR în 2015. De asemenea, Manea este pSursareședinte al Consiliului Patronatelor Bancare din România, vicepreședinte al Confederației Patronale Concordia și membru în consiliul director Teach for Romania.

În ce instituții au încredere românii. Guvernul și Parlamentul, la coada clasamentului

Guvernul (21%) și Parlamentul (23%) se află la coada clasamentului în ceea ce privește încrederea românilor în instituțiile din țară, potrivit datelor ultimului eurobarometru în acest sens dat publicității în 2023. De asemenea, doar 22% dintre români au încredere în partidele politice.

Sondajul eurobarometru realizat de Comisia Europeană, în ianuarie - februarie 2023, arată că românii au cea mai mare încredere în Armată (61%), în contextul în care la graniță se desfășoară agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Topul încrederii românilor continuă cu sistemul medical (52%), Uniunea Europeană (52%), sistemul de justiție din țară (50%), Poliție (49%) și NATO (46%).

La coada clasamentului, alături de Guvern, Parlament și partidele politice, se află și mass media, în care doar 36% dintre români au încredere. Totodată, doar 42% dintre români au încredere în autoritățile locale din România.