Adulții interesați să se întoarcă la școală, la „A doua șansă”, pe lista de așteptare. „Anul ăsta nu. Sperăm să revenim în 2026”

O școală din mediul rural, din județul Olt, care din 2022 organiza „A doua șansă”, a renunțat la program pentru anul școlar care stă să înceapă. Banii câștigați la plata cu ora nu le-ar acoperi profesorilor nici costurile de transport, au motivat aceștia. Se speră să se revină în 2026.

La Școala Gimnazială Scărișoara s-au organizat, din anul 2022, cursuri pentru persoanele peste 18 ani care au renunțat cândva la școală iar acum vor să-și continue studiile. În zonă sunt multe astfel de persoane, fiind o comunitate relativ mare de rromi care lucrează în agricultură (în legumicultură, fiind vestiți pentru cultivarea legumelor în spații protejate), iar să aibă mai multe brațe la muncă a fost mai important, pentru mulți părinți, decât să-și definitiveze copiii studiile.

Mulți dintre cursanții de la „A doua șansă” (din totalul de aproape de 90 în cei trei ani) sunt acum părinții elevilor de la zi, sau tineri cu vârsta de până în 30 de ani care au abandonat școala și care, confruntați cu piața muncii, și-au dat seama că diploma le este mai mult decât necesară. Se întorc la școală și persoane de 50 de ani, în special femei, a precizat pentru „Adevărul” directoarea școlii, Lăcrămioara Cule.

Programul a început în 2022, cu sprijinul financiar și profesional oferit de Rroma Education Fund (REF). Din 2024 școala a continuat pe propriile puteri, până în această vară, când profesorii de liceu plătiți în acest program în regim de plata cu ora au anunțat că nu mai vin, pentru că banii pe care i-ar câștiga i-ar cheltui de fapt pe transport. Așa că la acest moment se fac liste de așteptare cu adulții interesați de programul „A doua șansă” și se speră ca din 2026 să se poată reveni.

Cursurile în programul „A doua șansă” se organizează pe module, a explicat prof. Cule. Modulele I și II se organizau pentru gimnaziu, iar modulele III și IV, pentru liceu (clasele a IX-a și a X-a). „Pentru a putea să îi ducem noi pe modulele III și IV, trebuie să facem un contract, un parteneriat cu un liceu, pentru că noi, fiind școală gimnazială, nu avem competența aceasta. Și clasele acestea pe care le mai aveam erau de an III și IV și nu putem să le ducem singuri. Cel mai apropiat liceu este la 15 km. Veneau profesorii și le predau agricultura, cursuri de specialitate”, a detaliat directoarea. Cum din această vară multe lucruri s-au schimbat, inclusiv regimul de „plată cu ora”, pentru o oră de predare acum profesorii ar câștiga aproximativ 22 lei, față de o sumă de trei ori mai mare anterior, așa că nu s-au mai găsit profesori interesați. „Vă dați seama, costă mai mult motorina dacă are două ore pe zi. Mijloace de transport în comun nu sunt când vrem noi. Orarul acesta, la „A doua șansă”, e foarte flexibil, noi îl facem lunar”, a adăugat Cule.

Cu trei ani în urmă, atunci când a debutat programul la Scărișoara, s-a început chiar cu clasele de școală primară, pentru că sunt adulți care au renunțat la școală chiar din primii ani. Pe ei profesorii au reușit să-i ducă până la primul sau al doilea an de liceu (cursurile în program nu sunt organizate „an pe an”, putând fi comprimate), fiind pe de o parte interesul de a obține o diplomă (fără de care, au văzut în cele din urmă tinerii, le este foarte greu, sau chiar imposibil, să lucreze legal), iar pe de altă parte și un interes financiar, pentru că în colaborarea cu REF primeau prin program și o sumă de bani la finalul fiecărui modul absolvit.

„Am avut un domn care s-a întors în școala primară și a avut șansa să învețe cu aceeași învățătoare pe care a avut-o la clasă când era copil. Și zicea: <Of, n-am învățat eu când a trebuit, doamnă, trebuie să învăț acum!>. Dar i-a prins bine”, a adăugat Cule. Regretul mare este că nu au reușit ca pe acești elevi să-i ducă până la clasa a-X-a, pentru că asta urma să se întâmple în viitorul an școlar.

„Am avut la un moment dat cinci clase în paralel la „A doua șansă”, când ne finanțau cei de la REF. Ne finanțau și ne și ajutau cu implementarea, mergeau lucrurile foarte bine atunci. Sunt o organizație cu experiență, colaborau cu școli din mai multe județe și erau specialiști. Noi de la ei am învățat să implementăm corect „A doua șansă””, a completat Lăcrămioara Cule.

În aceeași perioadă li s-au pus cursanților la dispoziție și dispozitive electronice, au putut să stea de vorbă cu profesori universitari, au avut parte de experiențe care i-au motivat să continue, înțelegând că educația le oferă o altă șansă la o viață mai bună.

Vestea că școala pentru adulți se pune o vreme pe pauză i-a îngrijorat pe elevi. Foarte mulți au întrebat unde pot continua, alții, care au auzit între timp de o astfel de oportunitate, întreabă unde pot începe. Directoarea școlii din Scărișoara caută modalități să reia programul, însă din acest an sunt șanse slabe, cel mai probabil din 2026.

„Am avut aprobare pentru aceste clase în planul de școlarizare și tot noi am cerut să le desființeze, pentru că nu mai ducem. Sunt totuși trei clase (n. red. – două de nivel III și o clasă de nivel IV) iar noi suntem o școlaă mică”, a mai precizat Cule.

Se fac liste de așteptare

De acum, adulții interesați în continuare de program sunt înscriși pe liste de așteptare de către mediatorul școlar. Existau deja solicitări pentru nivel I (clasa VII-a), pentru o clasă pe care școala, având puțini profesori, nu a mai putut să o realizeze, iar la acestea se adună și altele, pentru anii I și II fiind cele mai multe cereri.

„Cei care n-au finalizat gimnaziul sunt foarte mulți la noi, în comună și chiar și în zonă. Adică vin și părinți ai elevilor noștri, care ne întreabă și spun că vor. Diploma le este necesară și pentru a accesa diverse proiecte, și pentru permisul de conducere. Când realizam cursurile cu Rroma Education Fund foarte multe beneficii au avut. Unul dintre ele a fost acela că au avut un curs de școală de șoferi. Organizația plătea instructorul, care a venit, a făcut ore de legislație cu ei, au făcut ore de practică, de condus, și au dat și examen. Totul plătit de REF. Și sunt câțiva care și-au luat permis de conducere”, a mai spus Cule.

Întreabă de cursuri „A doua șansă” și bunicile, care în zonă sunt persoane tinere, de obicei devin bunici înainte de 50 ani.

Cei care au diplomă de gimnaziu mai au șansa de a se înscrie la liceele care organizează cursuri de învățământ seral, însă celor din zonă le-a fost de departe mai comod să facă școala, cât de mult pot, aproape de casă.

„Mai greu sunt dispuși să plece în altă localitate. Și nouă ne-a fost greu. Ne mai ducem după ei prin sat, le mai aducem aminte. De multe ori vin oamenii murdari, de prin grădini. Mămici cu copii, le încurajăm să vină și cu copiii mici, cu bebeluși. Le mai dăm copiilor să coloreze, îi mai punem să se joace între ei acolo. Facem ce putem. Iar copiii prind drag de școală. Mi-aduc aminte că într-o zi au venit copii mai măricei, erau de la grădiniță, cu mămicile lor. Și să le lase în pace pe femei, i-am luat deoparte, le-am dat de colorat și apoi am făcut o expoziție cu lucrările lor. Erau așa de fericiți. Și apoi, când m-am dus la grădiniță, eu nu mai știam care sunt copiii. A sărit un băiețel și a zis: <Te cunosc! Tu ești doamna lui mami! >. Mi s-a părut, așa, foarte frumos. Eu nu am predat, dar am fost acolo cât de des am putut”, a mai spus prof. Cule.

Mult mai ușor i-ar fi școlii dacă ar reuși să încheie o colaborare cu o organizație, este de altfel și speranța colectivului pentru reluarea programului pentru adulți.

Continuă „A doua șansă” la Școala Gimnazială nr. 1 Slatina

O altă școală care organizează de aproape două decenii programul „A doua șansă” este Școala gimnazială nr. 1 din municipiul Slatina. Aici programul merge mai departe și în anul școlar 2025-2026, a precizat directoarea Georgeta Szilagyi.

„Noi îl continuăm. Avem și „A doua șansă - primar” și „A doua șansă - secundar inferior”. Număr de elevi nu pot să vă dau deocamdată, pentru că încă se mai fac înscrieri. Maximum este de 17 elevi pe clasă, cu aprobare de la Inspectoratul Școlar Județean în cazul în care se înscriu mai mulți”, a explicat Szilagyi.

Programul se organizează în această școală încă din anul 2007, cursurile fiind programate în special în weekend. Au fost ani în care s-au organizat și câte două clase pe nivel. Anul școlar trecut au fost câte două clase de anul II, două de anul III și două de anul IV, a mai spus directoarea.

„La momentul acesta avem foarte mulți care vor să se angajeze și le-au cerut opt clase cel puțin și să aibă o dovadă că vor continua. Și au venit să se înscrie. Sau sunt mulți care erau deja angajați și le cereau de la serviciu totuși să aibă și liceul făcut. Și atunci veneau la noi și după după gimnaziu plecau la liceele tehnologice, continuau la seral”, a precizat prof. Georgeta Szilagyi.

Școala Gimnazială nr. 1 Slatina organizează, în plus, cursuri gimnaziale cu frecvență redusă. La frecvență redusă la gimnaziu cursurile se fac în sistem seral, în timpul săptămânii, după amiaza. Cursurile se adresează elevilor care au renunțat relativ de curând la școală, care nu au absolvit gimnaziul și care au mai puțin de 18 ani împliniți. Va funcționa o clasă cu predare în regim simultan, pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a.