Patrik și Andreea Haizăr, campioni naționali la dans, parteneri în viață. Povestea lor de dragoste a început pe ring

Moment istoric și de mândrie pentru dansul sportiv arădean, deoarece Patrik (37 ani) și Andreea (35 ani) Haizăr de la Școala de Dans Royal Steps Arad, singura pereche arădeană campioană națională la Open Latino, a câștigat anul acesta încă un titlu de campioni.

Prin această reușită Aradul va reprezenta și anul acesta România la Campionatul European din Spania (aprilie) și la Campionatul Mondial din Portugalia (octombrie).

„Mulțumim antrenorilor noștri pentru încredere și susținere Sargu Brigitte, Tóth Noémi, Toth Istvan, Rosut Bogdan. Mulțumim tuturor royalilor pentru susținere”, este mesajul celor doi.

Povestea lor

Andreea a început dansul în anul 2002 la vârsta de 15 ani, iar Patrik în anul 2004 la vârsta de 19 ani la cursurile de dans de la Palatul Copiilor sub îndrumarea profesoarei Ioana Lung. Tot în sala de dans, Andreea a început și o frumoasă poveste de dragoste cu Patrik, care continuă și azi.

„La scurt timp, în anul 2006 ne-am legitimat la Clubul de Dans Sportiv BOLERO din Timișoara, care pe vremea aceea era singurul club de dans sportiv afiliat la Federația Română de Dans Sportiv care oferea cursuri de dans și în Arad. În scurt timp antrenoarea noastră doamna Brigitte Sargu (campioană Națională a României) ne-a propus să ne antrenam mai intens în vederea participării la competiții, iar pentru asta a trebuit să facem naveta la Timișoara. În anul 2007 am pășit timid la prima noastră competiție de dans în Sibiu la clasa Hobby unde am ieșit pe penultimul loc, dar câteva luni mai târziu la Oradea am reușit să câștigam primul nostru concurs de dans”, spun cei doi sportivi.

Făceau naveta în Germania

Tot în anul 2007 au dansat la Galați a fost primul lor Campionat Național de Clase, la clasa E, secțiunea Latino unde din sferturi au reușit să se califice în finală și să câștige locul IV cu toate că Patrik a fost nevoit să danseze cu o ruptură musculară la piciorul drept fapt care i-a făcut să se retragă de la secțiunea Standard.

„Primul nostru titlu de vicecampioni naționali l-am câștigat în anul 2010 la Campionatul Național de Clase, la Iași, la Clasa C Latino Adulți. După acest titlu am început pregătirea pentru următorul nivel necesitând să facem naveta regulat la pregătire în Germania. Un an mai târziu în 2011 am concurat la primul nostru Campionat Național de Open, la Târgu Mureș unde am obținut un rezultat senzațional reușind la categoria Adulți Latino, cea mai puternică categorie de vârstă, din aproximativ 40 de perechi participante să ne calificăm în semifinale pe locul IX”, mai adaugă Andreea.

Și-au deschis propria școală de dans

În anul 2012 au absolvit amândoi școala de antrenori și au deschis acasă în Arad, Școala de Dans Royal Steps, dorind să transmită mai departe din experiența și cunoștințele lor. În timp au format perechi frumoase și au reușit să aducă județului nostru titluri de campioni și vicecampioni de Clasă cât și sute de medalii de aur, argint și bronz atât la copii, cât și la adulți.

Antrenoarea le-a fost nașă

„În anul 2013 am decis să ne încheiem cariera de sportivi și să ne concentram pe familie și pe școala de dans. Ne-am căsătorit în anul 2015, antrenoarea noastră Brigitte Sargu acceptând cu bucurie să ne fie nașă, iar în anul 2016 s-a născut fetița noastră Siana. Ringul de dans ne chema la el la fiecare competiție la care îl priveam de pe margine ca antrenor, iar în toamna anului 2021, după opt ani de pauză am început timid să facem pași către el”, mai adaugă Andreea.

Cu ajutorul preparatorului lor fizic Bogdan Rosut, Patrik a reușit să slăbească 10 kilograme și în 7 luni au reușit să ajungă la o formă fizică care să le permită să concureze din nou.

„Programul de la sală, plus un meniu special conceput pentru noi de Bogdan, ne-au ajutat ca la începutul anului 2022, în luna februarie să pășim din nou ca și sportivi pe ringul de dans direct la o competiție internațională WDSF în Ungaria la categoria de vârstă Seniori 1 unde am reușit un rezultat senzațional câștigând medalia de bronz. Câteva luni mai târziu, în aprilie la Timișoara am câștigat primul nostru titlu de campioni naționali la Open Latino și ne-am împlinit un vis, acela de a reprezenta România la Campionatele Mondiale. Cu ajutorul antrenorilor noștri, Brigitte Sargu, Noemi Toth, Istvan Toth și Bogdan Roșut am reușit până la sfârșitul lui 2022 să ne calificam și să urcam pe podium la numeroase competiții internaționale WDSF în Lyon, Viena, Szombathely, Kiskunmajsa, București și să urcăm în ranking-ul mondial WDSF Seniori 1 Latino pe locul 5. Primul nostru campionat mondial a avut loc în octombrie 2022, în Rotterdam, Țările de Jos unde am trăit o experiență fantastică, experiență de care doresc să aibă parte fiecare sportiv al meu. După o competiție lungă de 12 ore care a început dimineața am reușit să fim la un pas de calificarea în semifinale încheind competiția pe locul 15 din 71 de perechi participante”, mai adaugă cei doi arădeni.

Anul 2023 a început cum nu se putea mai bine pentru cei doi reușind în luna martie la Oradea să câștige din nou al doilea titlu de campioni naționali la Open Latino categoria Seniori 1 pentru al doilea an consecutiv.

Au scris istorie

Andreea și Patrik au reușit de-a lungul timpului să scrie istorie pentru dansul sportiv arădean:

- Prima pereche care câștigă un titlu la Campionatul National de Clasa (vicecampioni naționali de clasa C Latino adulți – Iași 2010),

- Prima pereche din Arad care a reprezentat România la concursuri internaționale,

- Prima și singura pereche care a reușit calificarea în semifinalele Campionatului Național de Open Latino la cea mai puternică categorie de vârstă, adulți. (loc 9 - Târgu Mureș, 2011),

- Prima și singura pereche convocată în lotul național al României de adulți Latino (2011),

- Prima și singura pereche dublă Campioană Națională a României la Open Latino ( 2022, 2023),

- Prima și singura pereche arădeană care a reprezentat și reprezinta în continuare România la Campionatele Mondiale și Europene ( 2022 – CM Rotterdam, Tarile de Jos, 2023 – CM Vagos, Portugalia si CE Cambrils, Spania)

- Singura pereche care deține trei titluri naționale de Clasă și Open: un titlu de vicecampioni naționali de Clasa C – Adulți ( 2010) și două titluri de campioni naționali la Open Latino – Seniori 1 ( 2022, 2023).