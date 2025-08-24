Video A nins în august în România. Fenomen neobișnuit pentru această perioadă, chiar și la munte

În Munții Rodnei a început să ningă duminică, 24 august, ceea ce i-a uimit pe turiști, având în vedere că este un fenomen neobișnuit pentru această perioadă.

Un internaut aflat pe Pietrosul Rodnei, în județul Maramureș, a surprins momentul în care a început să ningă.

Vârful Pietrosu este cel mai înalt pisc muntos din Munții Rodnei cu 2.303 metri. De asemenea, este cel mai înalt vârf din întregul lanț al Carpaților Orientali, fiind împărțit între județele Maramureș și Bistrița Năsăud.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea va fi rece pentru această perioadă în jumătatea de nord a țării, însă valorile termice se vor situa doar ușor sub normele specifice datei.

Cerul va fi variabil, cu înnorări și averse pe parcursul zilei, local în Moldova și în Carpații Orientali, pe arii mai restrânse în Transilvania și izolat în Maramureș.

Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 24 de grade, iar în sud și sud-est pot ajunge la 29 de grade. Valorile minime vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 0 grade, dar și ușor mai mari pe litoral.

În a doua parte a nopții, izolat se va forma ceață, cu precădere în zonele depresionare și pe văi.